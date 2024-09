Xsolla collabora con AbleGamers per una campagna di beneficenza alla TwitchCon 2024

Colleziona spille in edizione limitata alla TwitchCon e aiutaci a raccogliere fino a 10.000 dollari per AbleGamers

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda globale di commercio di videogiochi, è entusiasta di annunciare la sua collaborazione con AbleGamers per una campagna di beneficenza di grande impatto alla TwitchCon 2024. Questa partnership mira a promuovere la missione di AbleGamers di migliorare l’accessibilità al gioco per le persone con disabilità attraverso l’attivazione interattiva e significativa.









I partecipanti che visiteranno lo stand di Xsolla (Stand 1515-SW) alla TwitchCon avranno l’opportunità esclusiva di ricevere una delle due spille di beneficenza appositamente progettate. Condividendo una foto della spilla sui propri canali social su Instagram, Facebook o Twitter utilizzando gli hashtag #LightstreamAble e #XsollaAble, i partecipanti contribuiranno a raccogliere fondi per AbleGamers. Per ogni post riconosciuto, Xsolla e i suoi partner doneranno 5 dollari ad AbleGamers, fino a un massimo di 10.000 dollari. Per incrementare la consapevolezza, includi gli hashtag: #TwitchCon #BongoCat #Lightstream #Xsolla #SoEveryoneCanGame.

“Siamo entusiasti di collaborare con AbleGamers alla TwitchCon 2024 per sostenere la loro missione di rendere il gioco più accessibile a tutti. Partecipando al nostro stand e condividendo le loro esperienze online, i partecipanti raccoglieranno un cimelo unico di Xsolla e Lightstream e contribuiranno direttamente alla comunità dei videogiochi. È un’opportunità incredibile per mettere in contatto la comunità dei videogamer con una causa che promuove l’inclusività e l’emancipazione”, ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di Xsolla.

Verranno distribuite 2.000 spille, 1.000 con l’iconico design del gatto Xsolla e 1.000 progettate insieme a Lightstream. Queste spille in edizione limitata saranno disponibili in ordine d’arrivo solo presso lo stand Xsolla.

Come la tua partecipazione fa la differenza:

Consulenza tra pari: AbleGamers offre una guida personalizzata per valutare le esigenze dei giocatori e fornire soluzioni ottimali per il gioco inclusivo.

Partecipando a questa campagna, si riceverà un’esclusiva spilla e si contribuirà a finanziare le risorse e il supporto essenziali per i giocatori con disabilità.

Per saperne di più:

Per ulteriori informazioni sulla campagna e su come partecipare, visitare il sito:https://x.la/charity/ablegamers

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni su Xsolla visitare xsolla.com

Informazioni su Lightstream

Lightstream consente agli streamer di migliorare i propri contenuti con soluzioni di broadcasting cloud-native facilmente accessibili. L’azienda ha lanciato API.stream per consentire a qualsiasi sviluppatore o team di prodotti di creare nuovi flussi di lavoro di video live sulla base dell’architettura video cloud globale di Lightstream. Ideato per i giocatori e i creatori, Lightstream è la soluzione di streaming perfetta per i giocatori di console, i talk show e i podcaster, gli streamer IRL e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni su Lightstream, visitare il sito golightstream.com

Informazioni su XPN

Xsolla Partner Network (XPN) è una piattaforma completa e di nuova generazione che consente ai creatori di contenuti di guadagnare attraverso campagne di revenue share, di far crescere il proprio pubblico e di entrare in contatto con editori e marchi. Le caratteristiche premium e all’avanguardia di XPN includono pagine d’approdo personalizzate, analisi approfondite dei dati e strumenti di streaming avanzati come chatbot e overlay basati su cloud.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Partner Network visitare il sito x.la/xpn

Informazioni su AbleGamers

AbleGamers collabora con diverse organizzazioni, tra cui ospedali e centri di riabilitazione, per raggiungere un maggior numero di persone con disabilità e fornire loro un luogo vicino dove prepararsi per entrare nel mondo del gaming. Le organizzazioni partner sono sostenute da AbleGamers con il supporto continuo e la formazione del personale. AbleGamers supporta anche i programmi di assistenza tecnica a livello statale per le persone con disabilità negli stati evidenziati in viola.

Per ulteriori informazioni su AbleGamers visitare il sito ablegamers.org

