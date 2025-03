Xsolla Cloud Gaming offre agli sviluppatori un maggiore accesso a nuovi utenti con una portata globale

Maggiore raggio d'azione dei giocatori con demo abilitate al cloud e un'esperienza di gioco senza interruzioni su PC e piattaforme mobili

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, azienda leader a livello mondiale nel commercio di videogiochi, ha annunciato nuovi aggiornamenti per la soluzione Xsolla Cloud Gaming. Alimentata dal nuovo Amazon GameLift Streams su AWS, questa soluzione consente agli sviluppatori di offrire ai giocatori esperienze di gaming per PC e dispositivi mobili di alta qualità in remoto dal cloud in un browser, utilizzando un modello di monetizzazione pay-as-you-go e l'aggregazione dei fornitori cloud. Il mercato globale del cloud gaming, valutato a 6,91 miliardi di dollari nel 2024, è destinato a crescere fino a 22,01 miliardi di dollari entro il 2028 a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 33,59%. Xsolla Cloud Gaming è pronta a capitalizzare questa crescita, offrendo agli sviluppatori soluzioni in grado di migliorare l'accessibilità, aumentare l'acquisizione di utenti ed espandere la portata regionale, sfruttando la più recente tecnologia cloud e le partnership globali.

A differenza delle tradizionali piattaforme cloud per gaming, Xsolla Cloud Gaming offre funzionalità innovative progettate per soddisfare le esigenze in evoluzione di sviluppatori e giocatori. Questi aggiornamenti consentono agli sviluppatori di superare i vincoli imposti dall'hardware, migliorare la portata globale e creare opportunità di fatturato scalabili, migliorando al contempo l'esperienza dei giocatori.

I principali aggiornamenti di Xsolla Cloud Gaming includono:

Gioca prima di comprare: i giocatori possono accedere immediatamente a demo limitate nel tempo e/o a giochi completi attraverso la tecnologia cloud prima dell'acquisto. Questa funzione consente agli editori di testare i loro giochi, di vendere chiavi di gioco direttamente attraverso i flussi cloud e/o di continuare a giocare sul cloud, contribuendo all'acquisizione di utenti e alla crescita dei ricavi.

Mediante l'interfaccia per sviluppatori di cloud gaming di Xsolla, Publisher Account, gli sviluppatori possono promuovere ulteriormente i loro giochi con ricompense, come bonus di benvenuto per le nuove registrazioni, prove gratuite di gioco per gli utenti ospiti, prove di 15 minuti "Gioca prima di comprare" e bonus per i giocatori. Queste opzioni di coinvolgimento creano un'esperienza gratificante e accessibile per i giocatori di tutto il mondo.

"Xsolla Cloud Gaming ridefinisce il modo in cui gli sviluppatori offrono i loro giochi ai giocatori", ha dichiarato Chris Hewish, Chief Strategy Officer di Xsolla. "Le nostre nuove funzionalità rispondono ulteriormente ad alcune delle principali sfide del settore, come le limitazioni dell'hardware, l'acquisizione e la fidelizzazione dei giocatori, offrendo agli sviluppatori opportunità di guadagno scalabili senza alcuno sforzo di sviluppo".

Gli sviluppatori di tutto il mondo stanno già adottando gli aggiornamenti di Xsolla Cloud Gaming.

Gli aggiornamenti di Xsolla Cloud Gaming sono attualmente disponibili per gli sviluppatori e gli editori a livello globale.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Cloud Gaming, visitare il sito: https://xsolla.pro/rws25cloudg

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda leader a livello mondiale nel settore del commercio di videogiochi, con una serie solida e potente di strumenti e servizi progettati appositamente per il settore. Dalla sua creazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere le complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Xsolla ha sede a Los Angeles, California, con uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e in altre città del mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito xsolla.com | x.la/cloud-gaming

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle relazioni pubbliche globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com