Xsolla annuncia nuovi aggiornamenti innovativi del web shop per aiutare gli sviluppatori a far crescere i loro giochi attraverso attivazioni dirette al consumatore

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, leader mondiale nel settore del commercio di videogiochi, ha introdotto importanti aggiornamenti per la sua soluzione leader del settore Web Shop. Da più di quattro anni, Xsolla Web Shop è all'avanguardia del settore, alimentando più di 500 web shop in tutto il mondo per diversi generi e portate di gioco. Pensati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli sviluppatori e degli editori di giochi per dispositivi mobili, questi miglioramenti all'avanguardia si concentrano sull'aumento del LTV e sulla creazione di una solida fidelizzazione dei gamer. La personalizzazione migliorata, le integrazioni semplificate, i prezzi regionali automatizzati e gli strumenti di fidelizzazione aiutano a sviluppare relazioni a lungo termine con gli utenti, aumentando il loro lifetime value e promuovendo il coinvolgimento continuo.

Questi potenti aggiornamenti sono ora accessibili a tutti gli utenti di Web Shop e stanno già offrendo risultati comprovati in tutto il settore:

Crescita di +30% del LTV del Web Shop con un programma di fidelizzazione personalizzabile e perfettamente integrato nell'esperienza del vostro negozio online. Il programma di fidelizzazione di Web Shop promuove gli acquisti ripetuti, aumenta la frequenza dei pagamenti e allunga il ciclo di vita dei clienti. I giocatori guadagnano punti fedeltà e ottengono l'accesso esclusivo al negozio fedeltà, incentivando in tal modo il coinvolgimento sul lungo termine e la spesa sostenuta sul web.

con un programma di fidelizzazione personalizzabile e perfettamente integrato nell'esperienza del vostro negozio online. Il programma di fidelizzazione di Web Shop promuove gli acquisti ripetuti, aumenta la frequenza dei pagamenti e allunga il ciclo di vita dei clienti. I giocatori guadagnano punti fedeltà e ottengono l'accesso esclusivo al negozio fedeltà, incentivando in tal modo il coinvolgimento sul lungo termine e la spesa sostenuta sul web. Aumento del +13% delle conversioni di pagamento con livelli di prezzo regionali automatizzati. Gli sviluppatori possono impostare prezzi automatici in USD per una conversione senza problemi con un solo clic, adeguando dinamicamente le tasse e i tassi di cambio. Questa strategia ottimizza i prezzi per allinearli al potere d'acquisto locale, aumentando i volumi delle transazioni e i pagamenti completati, consentendo al contempo adeguamenti manuali.

con livelli di prezzo regionali automatizzati. Gli sviluppatori possono impostare prezzi automatici in USD per una conversione senza problemi con un solo clic, adeguando dinamicamente le tasse e i tassi di cambio. Questa strategia ottimizza i prezzi per allinearli al potere d'acquisto locale, aumentando i volumi delle transazioni e i pagamenti completati, consentendo al contempo adeguamenti manuali. Incremento del +300% nelle visite al negozio online con funzionalità Progressive Web App (PWA) migliorate. I giocatori possono aggiungere il negozio online direttamente alla schermata iniziale del cellulare per consentire un accesso con un solo clic senza ripetere il login.

con funzionalità Progressive Web App (PWA) migliorate. I giocatori possono aggiungere il negozio online direttamente alla schermata iniziale del cellulare per consentire un accesso con un solo clic senza ripetere il login. Incremento del +35% dell'ARPPU con la personalizzazione lato partner, che consente agli sviluppatori di adeguare in modo dinamico l'esperienza del negozio online in tempo reale. Il catalogo, le promozioni e le offerte si adeguano dinamicamente in base ai dati dei giocatori nel gioco.

"La missione di Xsolla è quella di semplificare le complessità del commercio dei giochi e di consentire agli sviluppatori di crescere ed ampliare la loro monetizzazione", ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di Xsolla. "Questi aggiornamenti del Web Shop sono la dimostrazione della nostra missione, e offrono soluzioni che consentono una gestione più efficiente dei negozi online e la creazione di esperienze più coinvolgenti per i giocatori. Siamo orgogliosi di continuare a sostenere gli sviluppatori con strumenti che generano risultati misurabili e a una crescita significativa".

Xsolla Web Shop è uno strumento essenziale per gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili che desiderano estendere le loro strategie di monetizzazione e migliorare il coinvolgimento dei giocatori. Grazie all'integrazione di funzionalità come la gestione del catalogo, il supporto LiveOps e la personalizzazione del sito web, la soluzione si è dimostrata fondamentale per le strategie di monetizzazione direct-to-consumer, generando un ROI costante e un valore a lungo termine per i partner.

Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità e su come Xsolla Web Shop può aiutarvi a far crescere la vostra attività, visitate il sito: xsolla.pro/rws25ws

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede centrale e legale a Los Angeles, California, Xsolla ha sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

