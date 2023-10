Xsolla annuncia l’acquisizione di Lightstream, Rainmaker e API.stream

Xsolla acquisisce Lightstream, Rainmaker e API.stream per aiutare i creator e ottimizzare la creazione e la distribuzione dei contenuti

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, è entusiasta di annunciare l'acquisizione strategica di Lightstream, Rainmaker e API.stream da Videndum, la società madre. Queste innovative serie di strumenti sono state progettate per rivoluzionare il panorama della creazione e della distribuzione di contenuti.









L’acquisizione sottolinea la comprensione da parte di Xsolla del valore enorme che i creator rappresentano per l’ecosistema dei videogiochi ed è intenzionata a sviluppare e rafforzare i rapporti con agenzie di talenti, creator e il loro pubblico.

La rete di partner di Xsolla funge già da soluzione one-stop per coinvolgere sviluppatori ed editori e per esplorare nuove opportunità di guadagno e ricompense. Con l’acquisizione di Lightstream, Rainmaker e API.stream, Xsolla consentirà ai creator di passare online in questione di secondi tramite i servizi di cloud streaming, richiedere codici gratuiti dagli sviluppatori di giochi, partecipare a programmi di referral, creare i loro web shop brandizzati e vendere prodotti digitali per i giochi del portfolio di Xsolla.

Lightstream è uno studio di streaming basato su cloud che consente ai creator di produrre e condividere contenuti dal vivo senza alcuno sforzo. Grazie all’integrazione della tecnologia di Lightstream, Xsolla consentirà ai creator di avviare facilmente flussi live con requisiti tecnici minimi, garantendo un’esperienza di streaming efficiente e intuitiva.

La piattaforma Rainmaker consente ai creator di gestire e far crescere il proprio pubblico ottimizzando le opportunità di guadagno. L’integrazione degli strumenti di Rainmaker nella rete di partner Xsolla fornirà ai creator una suite completa di funzionalità pensate per ottimizzare il coinvolgimento del pubblico, la monetizzazione e la distribuzione di codici gratuiti.

API.stream si presenta come un team straordinario di ingegneri di talento che si sono dedicati allo sviluppo del futuro della produzione live-streaming. Con anni di esperienza nell’affrontare le sfide e le possibilità che comporta la produzione live nativa sul cloud, API.stream ha aperto nuove strade per l’espressione creativa nel live streaming.

“Xsolla si impegna a sostenere i creator e a fornire loro gli strumenti necessari per raggiungere il successo”, ha dichiarato Chris Hewish, CEO di Xsolla. “L’acquisizione di Lightstream, Rainmaker e API.stream ribadisce il nostro impegno a fornire un valore aggiunto alla comunità del gaming e a rendere la rete di partner di Xsolla una soluzione globale per sviluppatori, editori, creatori e il loro pubblico”.

Xsolla garantisce agli attuali utenti di Lightstream che la piattaforma continuerà a funzionare senza problemi grazie alle collaborazioni in corso con Microsoft, Xbox, Twitch e Steelseries. L’acquisizione è volta a migliorare l’esperienza degli utenti e a fornire ulteriori risorse e funzionalità.

Per ulteriori informazioni sull’acquisizione di Lightstream, Rainmaker e API.stream, visitare il sito: xsolla.pro/lightstream-acquisition

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda di livello mondiale nel commercio di videogiochi dotata di una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per l’industria dei videogiochi. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel commercio di videogiochi, la missione di Xsolla è risolvere le complessità intrinseche della distribuzione globale, del marketing e della monetizzazione, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Costituita a Los Angeles, in California, dove ha la sua sede centrale, e con uffici a Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Tokyo e città in tutto il mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gioco come Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: xsolla.com

Informazioni su Videndum

Videndum è leader globale nella fornitura di prodotti hardware e soluzioni software premium per il crescente mercato della creazione di contenuti. I clienti di Videndum includono: broadcaster, studi cinematografici, società di produzione e noleggio, fotografi, content creator indipendenti, vlogger, influencer, gamer, aziende e tecnici del suono professionisti. Videndum progetta, produce e distribuisce prodotti e soluzioni dalle prestazioni elevate, tra cui: supporti e stabilizzatori per fotocamere, monitor e sistemi di trasmissione video, soluzioni per dirette streaming, accessori per smartphone, sistemi robotici per fotocamera, teleprompter, illuminazione LED, alimentazione mobile, soluzioni per il trasporto, sfondi, attrezzature per acquisizione audio e riduzione del rumore. Videndum conta circa 1.800 dipendenti in 11 diversi paesi ed è organizzata in tre divisioni: Media Solutions, Product Solutions e Creative Solutions.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: videndum.com

Derrick Stembridge



Direttore globale per le pubbliche relazioni, Xsolla



d.stembridge@xsolla.com