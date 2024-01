Xsolla annuncia il lancio di Story3, una nuova piattaforma per chi crea: compensi equi, transazioni dirette con i consumatori e maggiore creatività

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda internazionale di strumenti e servizi commerciali nel settore dei videogiochi, lancia Story3, un progetto particolare che consente a chi crea di esplorare il mondo delle narrazioni oltre i confini convenzionali. La piattaforma Story3 rappresenta una nuova era di libertà nel campo della narrazione e l’impegno di Xsolla a promuovere un ecosistema creativo, offrendo una sede unica a chi crea per interagire direttamente con il pubblico e ottenere una quota giustificabile di ricavi dal proprio lavoro.









“Oggi, chi crea ha difficoltà a ottenere compensi sufficienti e questo comporta vari problemi, come flussi di reddito irregolari e incertezze nella carriera”, spiega Shurick Agapitov, Fondatore di Xsolla e acclamato autore di Once Upon Tomorrow. “Story3 è la nostra audace risposta e questi problemi, consistente nell’offrire a chi crea una piattaforma che permette di contrattare termini migliori e ottenere guadagni più stabili e prevedibili dal proprio lavoro”.

In un’epoca contrassegnata da una crescita esponenziale dei contenuti digitali, la disparità nei compensi ottenuti da chi crea è sempre più rilevante. Per far fronte a questo problema cruciale, Xsolla propone Story3, una piattaforma realizzata meticolosamente per mettere in grado chi scrive romanzi o racconti e chi opera nel campo del giornalismo di monetizzare il proprio lavoro in modo efficace e più facilmente, al contempo rafforzando il rapporto con il suo pubblico.

Caratteristiche di Story3

Interazione diretta e perfezionata con il pubblico: Story3 consente a chi crea di coinvolgere direttamente il proprio pubblico eliminando i tradizionali intermediari nella catena di distribuzione.

Story3 consente a chi crea di coinvolgere direttamente il proprio pubblico eliminando i tradizionali intermediari nella catena di distribuzione. Processo di monetizzazione efficiente e intuitivo: integrando il know-how di Xsolla riguardo alle microtransazioni, Story3 semplifica il processo di monetizzazione per chi crea tramite ‘svolte’: ciascuna scelta dell’utente è una svolta che conduce a una diramazione, creando una storia personalizzata e unica.

integrando il know-how di Xsolla riguardo alle microtransazioni, Story3 semplifica il processo di monetizzazione per chi crea tramite ‘svolte’: ciascuna scelta dell’utente è una svolta che conduce a una diramazione, creando una storia personalizzata e unica. Rimesse ottimizzate: Story3 introduce un sistema di pagamento efficiente, assicurando che chi crea riceva compensi equi e tempestivi, fornendo in tempo reale dati trasparenti, approfonditi e utili sui guadagni.

“L’attuale settore della narrativa digitale spesso non tiene conto del valore di chi vi opera creando. Con Story3, Xsolla sta cambiando questa situazione”, aggiunge Chris Hewish, Ceo a interim di Xsolla. “Stiamo fornendo una piattaforma in cui chi crea può coinvolgere direttamente il proprio pubblico e ricevere compensi equi per quanto contribuisce, promuovendo un futuro più sano e vibrante per il settore delle narrazioni digitali”.

Nel suo libro visionario “Once Upon Tomorrow”, Shurick Agapitov esplora il potere trasformativo delle narrazioni e il ruolo di chi crea nel plasmare il futuro delle interazioni digitali.

Scopri il futuro del coinvolgimento creativo con Story3. Per iniziare a creare storie, visita story3.com.

Per ulteriori informazioni e per acquistare “Once Upon Tomorrow” visita onceupontomorrow.com.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per saperne di più visitare xsolla.com.

