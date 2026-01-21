Xsolla amplia la copertura dei pagamenti in Portogallo con MB Way, un wallet mobile leader nel settore, scelto da 6 milioni di clienti, per creare nuove opportunità di crescita per gli sviluppatori di videogiochi

Ora i giocatori portoghesi avranno opzioni di pagamento localizzate e senza interruzioni per un'esperienza di gioco più scorrevole e affidabile

LISBONA, Portogallo--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, azienda commerciale globale di videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, sviluppare e monetizzare i loro prodotti, oggi ha annunciato l'espansione della sua soluzione di pagamento in Portogallo con l'aggiunta di MB Way.

Il Portogallo è un leader nella trasformazione digitale, con quasi il 90% della sua popolazione online, utenza di smartphone elevata e una solida adozione del banking mobile. Il metodo di pagamento di fiducia per 6 milioni di persone, connesso a 11 milioni di carte, supportato da 28 banche e alla base di 496 milioni di transazioni nel 2024, MB Way fornisce la copertura del 95% del mercato, consentendo alla maggior parte dei clienti bancari di utilizzare il servizio. MB Way è il principale wallet mobile in Portogallo, con una quota di mercato stimata pari al 34%-45% di tutte le transazioni di e-commerce a livello locale. Aggiungendo MB Way come metodo di pagamento al suo portafoglio, Xsolla continua a offrire l'esperienza di pagamento rapida e flessibile che si aspettano i giocatori portoghesi.

I vantaggi principali dell'integrazione di MB Way comprendono:

Maggiore copertura del mercato : essendo uno dei wallet digitali più apprezzati in Portogallo, utilizzato da milioni di consumatori, MB Way aiuta gli sviluppatori a raggiungere una base più ampia di giocatori locali che preferiscono i pagamenti mobili a quelli con carta.

essendo uno dei wallet digitali più apprezzati in Portogallo, utilizzato da milioni di consumatori, MB Way aiuta gli sviluppatori a raggiungere una base più ampia di giocatori locali che preferiscono i pagamenti mobili a quelli con carta. Tassi di conversione più elevati: i giocatori possono completare gli acquisti in modo rapido attraverso il cellulare senza dover immettere i dati della carta, riducendo così l'attrito alla cassa e abbassando i tassi di abbandono del carrello.

i giocatori possono completare gli acquisti in modo rapido attraverso il cellulare senza dover immettere i dati della carta, riducendo così l'attrito alla cassa e abbassando i tassi di abbandono del carrello. Transazioni locali, istantanee e sicure: supportato da 28 banche portoghesi, MB Way elabora pagamenti in tempo reale, offrendo ai giocatori un'esperienza rapida e localizzata nella propria lingua e valuta, fornendo agli sviluppatori transazioni sicure e e resistenti alle frodi.

supportato da 28 banche portoghesi, MB Way elabora pagamenti in tempo reale, offrendo ai giocatori un'esperienza rapida e localizzata nella propria lingua e valuta, fornendo agli sviluppatori transazioni sicure e e resistenti alle frodi. Praticità incentrata sul cellulare: come wallet progettato per gli utenti mobili, MB Way si adatta perfettamente nell'ambiente dei videogiochi, rendendo gli acquisti in- app fluidi, intuitivi e familiari per i giocatori.

come wallet progettato per gli utenti mobili, MB Way si adatta perfettamente nell'ambiente dei videogiochi, rendendo gli acquisti in- fluidi, intuitivi e familiari per i giocatori. Fidelizzazione e ricavi migliori: offrendo un metodo di pagamento locale e affidabile, gli sviluppatori possono creare fedeltà e incoraggiare acquisti ripetuti, con la conseguenza di una maggiore soddisfazione del cliente e di un aumento sostenuto dei ricavi.

“Portare un nuovo metodo di pagamento in Portogallo non significa semplicemente spuntare una casella; si tratta di riconoscere le preferenze locali”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Quando i giocatori avvertono che il flusso del pagamento è naturale per loro, l'adozione accelera e la fidelizzazione si rafforza”.

Dall'Europa al mondo, Xsolla connette gli sviluppatori ai metodi di pagamento locali che raggiungono un maggior numero di giocatori, aumentano le conversioni e fanno lievitare i ricavi. E ora, con MB Way in Portogallo, il successo sta nel tocco di un dito.

Per saperne di più o per attivare i pagamenti MB Way per il vostro gioco, visitare: xsolla.pro/mbway.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.

