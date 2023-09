XEV presenta all’IAA Mobility la YOYO, il suo ultimissimo modello, disponibile a partire dal quarto trimestre

MONACO DI BAVIERA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il 4 settembre 2023 XEV, l’azienda globale attiva nel settore dei veicoli a nuove energie, ha presentato all’IAA Mobility la YOYO, il suo prodotto aggiornato per la mobilità urbana. Il nuovo modello della YOYO debutterà in contemporanea in paesi quali Italia, Germania, Francia e Spagna, con consegne previste a partire dal quarto trimestre del 2023. Il prezzo iniziale è fissato a 16.990 euro, incentivi esclusi. XEV attualmente gestisce oltre 120 concessionarie in Italia, Germania, Francia e Spagna, e prevede di superare le 300 concessionarie totali in Europa entro la fine dell’anno.





Mini auto elettrica trendy, progettata per rispondere alle esigenze degli spostamenti in città, la YOYO coniuga tecnologia, estetica e praticità. Il suo design futuristico comprende caratteristiche come i finestrini antipizzicamento senza telaio, i fari a LED tridimensionali e il tettuccio panoramico in vetro. Dotata di un display HD intelligente da 10,25″ (CarPlay e Android Auto), e con integrazione delle funzionalità di comando da remoto tramite app mobile, che consentono di regolare l’aria condizionata, di aprire i finestrini, di sbloccare l’auto e di verificare lo stato della batteria, la YOYO è la compagna di viaggio ideale negli scenari urbani.

Con un’autonomia complessiva di 150 km e una velocità massima di 80 km/h, la YOYO offre una manovrabilità precisa e agile che ne fa la scelta perfetta per esplorare la città. E, grazie all’esclusivo sistema di sostituzione della batteria leggera di XEV, è possibile completare la sostituzione della batteria della YOYO in soli 3 minuti, per garantire agli utenti di poter proseguire nel viaggio senza interruzioni.

In collaborazione con l’ENI, colosso europeo dell’energia, XEV ha implementato e gestisce una rete per la sostituzione delle batterie in tutta Europa che consente di effettuare le ricariche presso le pompe di benzina dell’ENI; appoggiandosi alla rete del colosso energetico, XEV ha già aperto oltre 30 stazioni in cinque città italiane (Roma, Milano, Firenze, Torino e Bologna), dimostrando di essere estremamente popolare tra gli utenti. Con il lancio di YOYO in Italia, Germania, Francia, Spagna e altri paesi, la rete per la sostituzione delle batterie di XEV si espanderà di pari passo, per fornire ai clienti un’esperienza più confortevole negli spostamenti urbani.

In occasione del salone IAA Mobility di quest’anno XEV ha lanciato ufficialmente il servizio personalizzato Xpression, che propone 42 diversi design per la personalizzazione degli elementi laterali sulle portiere della YOYO. XEV collabora inoltre con la piattaforma artistica online newyorkese UAAD per fornire agli utenti opzioni continue per un design innovativo e coinvolgente, che rendono più creativo e piacevole spostarsi in città.

