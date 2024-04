XEROF amplia la gamma delle sue offerte finanziarie, lancia il gruppo di servizi finanziari web3

ZUG, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–XEROF, una società svizzera di tecno-finanza con un focus sulle criptorisorse, ha annunciato il lancio della piattaforma di servizi web3. La sua gamma di offerte ora più ampia, che include soluzioni per investimenti e per pagamenti a terze parti, è progettata per ridurre gli attriti fra monete legali e digitali per imprese native nell’ecosistema delle criptovalute e web3, in particolare quelle che incontrano difficoltà ad accedere a servizi bancari in monete legali.





Le imprese web3 devono adattarsi a condizioni di mercato in costante evoluzione in relazione ai loro uffici di tesoreria di valute legali e digitali. Il nuovo servizio di pagamenti XEROF elabora i pagamenti sia in valute legali che in criptovalute e li invia a qualsiasi terza parte nel mondo, in genere lo stesso giorno, eliminando così la necessità per tali imprese di mantenere conti in valute legali, che spesso sono difficili da accendere e gestire.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

press@xerof.com