WSB e Bentley Systems offrono il nuovo servizio di gestione digitale delle costruzioni basato su SYNCHRO

Forniranno servizi di integrazione digitale e di consulenza per i digital twin della costruzione

Il servizio è operativo in Bentley Infrastructure Cloud

EXTON, Pa. e MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi un’iniziativa di collaborazione con WSB per incoraggiare i proprietari e gli appaltatori di infrastrutture civili ad adottare e utilizzare i digital twin dell’infrastruttura. WSB ha lanciato una nuova soluzione di gestione digitale delle costruzioni e un servizio di consulenza, basati su Bentley SYNCHRO per aiutare il mercato delle infrastrutture civili a superare le sfide dell’adozione di flussi di lavoro digitali basati su modelli sfruttando la potenza dei digital twin della costruzione. WSB è la prima azienda ad aderire al programma Bentley Digital Integrator per l’edilizia, volto a fornire supporto programmatico go-to-market e trasferimento di conoscenza a società di ingegneria e project delivery idonee e a integratori di sistemi creando e mantenendo i digital twin per gli asset infrastrutturali dei loro clienti.





Le opere di costruzione si basano troppo spesso su disegni 2D, fogli di calcolo e flussi di lavoro basati su documenti, con conseguenti errori, sprechi e rilavorazioni che portano la maggior parte dei progetti a sforare il budget e la tabella di marcia. Bentley e WSB aiuteranno le aziende a trasformare l’edilizia attraverso l’adozione di tecnologia e delivery digitale.

“I proprietari e le imprese edili sanno che sono necessari nuovi flussi di lavoro digitali per soddisfare le esigenze infrastrutturali. L’applicazione di questi flussi di lavoro digitali richiede una profonda conoscenza della tecnologia, dei processi e dei dati”, ha dichiarato Carsten Gerke, Senior Vice President of Strategic Partnerships presso Bentley Systems. “Il programma Bentley Digital Integrator si basa sulla combinazione di tecnologia e competenze specifiche per migliorare le infrastrutture. L’adesione al programma da parte di WSB rappresenta una grande opportunità di miglioramento per tutti i nostri utenti del settore dei trasporti”.

Grazie alla combinazione di software, competenze e innovazioni leader del settore, l’iniziativa di Bentley e WSB per la gestione digitale delle costruzioni sta contribuendo a plasmare il modo in cui vengono realizzati i progetti infrastrutturali. I servizi chiave includono l’abilitazione di un’unica fonte di verità collegando progetto, contratto e gestione documentale alla progettazione del futuro, un modello costruibile in 3D/4D/5D, nonché la capacità di creare modelli costruibili a partire dagli attuali set di piani 2D, consentendo la transizione verso un’unica fonte di verità per tutte le parti interessate. Questa iniziativa è volta a fornire lo strumento di gestione delle costruzioni basato su modelli, leader del settore, a chi realizza le opere. WSB promuove il miglioramento della project delivery e sa come applicare la giusta tecnologia e competenza per soddisfare le aspirazioni dei propri clienti in tema di futuro digitale.

“WSB si impegna a fornire soluzioni innovative, affidabili e sicure attraverso l’uso di tecnologie avanzate. Riteniamo che il successo dell’implementazione di un modello 3D operativo promuova la trasparenza, massimizzi il ritorno sull’investimento, renda possibile un’effettiva pianificazione del ciclo di vita e favorisca la collaborazione per mettere in contatto e allineare tutte le parti interessate”, ha dichiarato Jon Chiglo, Chief Operating Officer di WSB. “Abbiamo un’intera organizzazione che guida, crea e innova il nostro futuro digitale. La nostra partnership con Bentley è una parte importante di questa visione e siamo entusiasti di introdurre sul mercato questo servizio di gestione digitale delle costruzioni”.

SYNCHRO, il software di gestione delle costruzioni di Bentley che supporta l’intero ciclo di vita dell’edilizia civile con semplici flussi di lavoro dall’ufficio al cantiere e fornisce alle aziende informazioni su prestazioni, produttività e stato finanziario del progetto, è alla base dell’offerta di WSB. SYNCHRO è il servizio di edilizia di Bentley Infrastructure Cloud che sfrutta le tecnologie di digital twin, Powered by iTwin.

Insieme, Bentley e WSB soddisfano le esigenze del mercato e forniscono gli strumenti, la formazione, l’istruzione e il supporto necessari per compiere il salto digitale. I team di progetto comprenderanno il valore della delivery digitale basata su modelli per migliorare l’efficienza dei progetti e i risultati. I proprietari di infrastrutture civili e gli appaltatori supereranno le barriere che ostacolano l’adozione della tecnologia per migliorare l’efficienza dalla fase di pianificazione alla fase di costruzione. Le competenze sono destinate a migliorare con la crescente adozione della delivery basata su modelli, che diventerà lo standard comune.

“Proprietari e imprese edili si rendono conto della necessità di nuovi flussi di lavoro digitali per soddisfare le esigenze infrastrutturali ma spesso hanno difficoltà a scegliere il modo migliore per adottare la tecnologia”, ha dichiarato Rich Humphrey, Vice President of Construction presso Bentley. “Nelle infrastrutture civili, inoltre, devono affrontare sfide uniche legate alla natura delle informazioni di progettazione che ricevono e alla logistica spaziale coinvolta. Bentley e WSB sono la combinazione perfetta per consentire ai team di progetto di superare gli ostacoli relativi all’adozione e garantire che la tecnologia si traduca in un miglioramento funzionale della delivery dei progetti, dalla progettazione all’esecuzione”.

Immagine 1:



SYNCHRO semplifica la delivery dei progetti di costruzione di infrastrutture. Immagine per gentile concessione di WSB.

Immagine 2:



Accedi, gestisci, collabora e analizza i dati progettuali in un unico luogo con SYNCHRO. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Immagine 3:



Digital twin di un ponte. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Immagine 4:



SYNCHRO consente di gestire attività e dati nel contesto del progetto con dashboard, viste delle mappe e modelli 2D e 4D su desktop, dispositivi mobili o indossabili. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo l’economia e l’ambiente a livello globale. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere pubbliche e servizi, edifici e campus, miniere e impianti industriali. Le nostre offerte, basate sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura, includono MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, i software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione delle costruzioni e AssetWise per le operazioni sugli asset. I 5.000 colleghi di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 Paesi.

www.bentley.com

Informazioni su WSB

WSB è una società di progettazione e consulenza che fornisce servizi di ingegneria, pianificazione, ambiente ed edilizia. Il suo staff migliora il modo in cui le persone si rapportano con le comunità, i trasporti, le infrastrutture, l’energia e l’ambiente. WSB offre servizi in più di 30 aree complementari per integrare perfettamente pianificazione, progettazione e implementazione. La sua ampia base di clienti è servita da 15 uffici in cinque Stati. Lo staff di WSB guarda oltre il presente e investe sulle opportunità del domani. Guidata da una forte visione e da un’autentica passione, WSB è un’azienda che punta ad andare sempre avanti. Ulteriori informazioni sono disponibili su wsbeng.com.

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent e SYNCHRO sono marchi registrati o non registrati o marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette interamente possedute. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

