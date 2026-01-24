World Economic Forum 2026: L’Arabia Saudita diventa una “connector economy” nell’evoluzione del commercio mondiale

DAVOS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Sua Eccellenza Majid A. Alkassabi, Ministro del Commercio dell’Arabia Saudita, ha dichiarato oggi, durante l’Incontro Annuale del World Economic Forum a Davos, che il Regno è pronto a beneficiare delle trasformazioni in atto nelle catene di approvvigionamento globali.

Intervenendo nella sessione intitolata “Many Shapes of Trade” (Molteplici forme di commercio), il Ministro ha commentato: “Il commercio oggi sta sicuramente passando da un modello di fair trade a un modello gestito e regolato da norme. Per noi in Arabia Saudita, la posizione strategica e le ampie risorse ci permettono di diventare un’economia ponte. Potremmo diventare una connector economy, capace di collegarci con Africa, Europa e Asia, diventando un hub logistico internazionale.”

Sua Eccellenza Ahmed A. Alkhateeb, Ministro del Turismo, nella sessione “The New Geography of Travel: Elevating Destinations, Expanding Opportunity” (La nuova geografia dei viaggi: elevare le destinazioni, espandere le opportunità), ha dichiarato: “UN Tourism prevede una crescita del numero di turisti fino a 2 miliardi entro il 2030, il che significa un aumento di 500 milioni. È un numero enorme e molto incoraggiante per l’Arabia Saudita – per i suoi operatori alberghieri, investitori e fornitori di tecnologia. Si tratta di un settore dal potenziale straordinario.”

Sua Eccellenza Mohammed A. Aljadaan, Ministro delle Finanze, ha affermato: “Il nostro compito come policy maker è garantire che alle imprese sia fornito un ambiente prevedibile, e lo stiamo facendo rafforzando la resilienza della nostra economia e offrendo al settore privato la fiducia di cui ha bisogno.”

Sua Eccellenza Abdullah A. Alswaha, Ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, nella sessione “Converging Technologies to Win” (Tecnologie convergenti per vincere), ha dichiarato: “Nel campo dell’AI, il Regno sta affrontando le sfide energetiche e di memoria. Lanciamo un appello ai nostri partner: nell’era dell’Intelligenza artificiale, è fondamentale avere un partner che sappia accelerare e soprattutto adottare l’AI; e il Regno si pone come partner di riferimento.”

Sua Eccellenza Bandar I. Alkhorayef, Ministro dell’Industria e delle Risorse Minerarie, nella sessione “A Collective Voice on the Future of Minerals: Aligning Policy, Investment and Supply” (Una voce collettiva sul futuro dei minerali: allineare politica, investimenti e offerta), ha sottolineato: “Il Regno adotta un approccio multilaterale alla cooperazione internazionale, creando piattaforme che favoriscono dialogo e partnership. Il Future Minerals Forum è in prima linea: oggi è un piattaforma globale che riunisce governi, industria, finanza, accademia e leader tecnologici.”

Intervenendo nella sessione “Redefining Economic Partnerships: From Dialogue to Delivery” (Ridefinire le partnership economiche: dal dialogo alla realizzazione), Sua Eccellenza Faisal F. Alibrahim, Ministro dell’Economia e della Pianificazione, ha dichiarato: “Credo in un mondo in cui ogni Paese possa esprimere il proprio potenziale economico mantenendo aperto il dialogo.” E ha aggiunto: “Non c’è mai stata una tela più bianca, né un’opportunità più ampia per progettare il futuro.”

Giovedì, la Global Innovation Platform - una partnership strategica tra Saudi HoldCo e GoldenPoint Global - ha lanciato la Saudi–U.S. Innovation Partnership. Si tratta di una piattaforma nazionale pensata per accelerare la collaborazione bilaterale nelle scienze della vita, nell’intelligenza artificiale e nella manifattura avanzata. Con il sostegno delle città di Riyadh e Austin, la partnership mette in sinergia due tra i più dinamici ecosistemi dell’innovazione a livello globale.

Inoltre, Amplifai Health è stata annunciata tra i vincitori della seconda coorte dell’iniziativa MINDS - AI Global Alliance del WEF.

*Source: AETOSWire

Contatto Media:

Danah Alhumaid

dalhumaid@mep.gov.sa