Workiva nominata Leader tra le piattaforme per il governo d’impresa, il rischio e la compliance da una società di ricerca indipendente

La piattaforma Workiva ha ottenuto il massimo punteggio nella categoria Strategia e il massimo punteggio possibile secondo il criterio di gestione degli audit

AMES, Iowa–(BUSINESS WIRE)–Workiva Inc. (NYSE:WK) oggi ha annunciato di essere stata classificata Leader nel rapporto relativo al terzo trimestre del 2021 sulle piattaforme per il governo d’impresa, il rischio e la compliance (GRC) The Forrester Wave™: Governance, Risk, and Compliance. La piattaforma cloud dell’azienda rende possibile la collaborazione e l’integrazione profonda in flussi di lavoro e sistemi attuali al fine di semplificare le attività di reporting riguardanti verifica, rischio e compliance, operative, finanziarie e di altra natura per aziende di tutto il mondo.

Valutando soluzioni GRC secondo 25 criteri, Forrester ha identificato 15 aziende e le ha studiate, analizzate e classificate. Il rapporto riepiloga l’efficacia di ciascuna di esse e ne classifica le soluzioni in funzione del grado di soddisfazione che offrono per le esigenze attuali e future di professionisti nei campi dell’audit, rischio e compliance.

Workiva ha ricevuto il massimo punteggio possibile in relazione a 12 criteri, fra cui Gestione degli audit, Interoperabilità (integrazione di dati), Visione e Perfezionamenti pianificati.

Secondo il rapporto, “Workiva affronta direttamente il problema dei dati GRC… La sua missione lineare – ‘semplificare le attività complesse’ – mira a risolvere i punti GRC più complessi riguardanti la collaborazione, il reporting e il benchmarking. I punti di forza di Workiva sono una suite di produttività in grado di eseguire upload di documentazione nel formato nativo tramite operazioni copia e incolla, e un ‘flusso di lavoro autonomo’ che consiglia controlli di risoluzione e compensazione in base a dati storici”.

“Miglioriamo continuamente la nostra piattaforma cloud, connessa per renderla più aperta, intelligente e intuitiva per i nostri clienti mentre risolvono i loro complessi problemi aziendali”, spiega Julie Iskow, direttrice operativa Workiva. “Riteniamo che questo approccio convalidi la posizione di prestigio di Workiva a livello internazionale nel settore per semplificare i problemi GRC più difficili e offrire un ritorno eccezionale sull’investimento”.

La piattaforma cloud di Workiva offre soluzioni GRC ai team responsabili in un’ampia gamma di attività – audit, compliance SOX, gestione del rischio, policy e procedure, e rischio IT. Più di 3.900 aziende in oltre 180 paesi contano su Workiva per semplificare le loro operazioni più complesse, aprendo la strada per rimanere agili a fronte del rischio presente in un mondo in rapido cambiamento. Per maggiori informazioni su Workiva e The Forrester Wave™ visitare workiva.com/grcwave.

Informazioni su Workiva



Workiva Inc. (NYSE: WK) semplifica le attività complesse di aziende di tutto il mondo. I clienti hanno fiducia nella piattaforma aperta, intelligente e intuitiva di Workiva per collegare dati, documenti e team. I risultati: maggiore efficienza, trasparenza superiore e rischio ridotto. Per saperne di più: workiva.com.

Leggi il blog di Workiva blog: www.workiva.com/blog

Segui Workiva su LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva

Clicca su Mi piace sulla pagina Facebook di Workiva: www.facebook.com/workiva/

Segui Workiva su Twitter: www.twitter.com/Workiva

Segui Workiva su Instagram: www.instagram.com/workivalife

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte dei media

Kevin McCarthy



Workiva Inc.



(515) 663-4471



press@workiva.com

Richieste di informazioni da parte degli investitori

Adam Terese



Workiva Inc.



(515) 663-4493



investor@workiva.com