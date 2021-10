Workiva annuncia i vincitori del premio Partner of the Year 2021

AMES, Iowa–(BUSINESS WIRE)–Workiva Inc. (NYSE:WK), la società che semplifica il lavoro complesso, ha annunciato i vincitori dei premi Workiva Partner of the Year per il 2021. I riconoscimenti premiano i partner di Workiva che hanno fatto uso della loro grande esperienza nel settore con soluzioni specifiche per aiutare i clienti di Workiva a ottimizzare l’utilizzo della piattaforma Workiva al fine di promuovere la trasparenza nel reporting e nella compliance. I premi sono stati conferiti ai vincitori durante il Global Partner Summit virtuale dell’azienda, tenutosi il 18 e 19 ottobre.

“I nostri partner sono essenziali per distribuire la piattaforma Workiva come componente critico nelle trasformazioni digitali in tutte le aziende globali”, ha dichiarato Corey Wells, vicepresidente della divisione partnership e alleanze presso Workiva. “È un onore riconoscere i vincitori di quest’anno per il loro contributo a favore dell’innovazione e della collaborazione che hanno avuto un impatto duraturo sull’attività dei nostri clienti”.

I vincitori del Premio Partner of the Year 2021

Altre informazioni sui vincitori del premio Partner of the Year per il 2021

Advance Tax Compliance (ATC) offre implementazioni di alta qualità e supporta il team commerciale di Workiva con nuovi clienti. Inoltre, ATC contribuisce attivamente agli eventi di marketing di Workiva, alle sue dimostrazioni per i clienti e al Workiva Marketplace.

Clearview Group* è stata nominata North American Mid-Market Advisory Partner of the Year per due anni consecutivi. Clearview Group comprende perfettamente le soluzioni Workiva e presenta una storia di valore assolutamente convincente. Clearview Group è cresciuta con Workiva, dal supporto di gestione integrata del rischio allo sviluppo di una linea completa di servizi, all’offerta di servizi di consulenza e trasformazione su base collaborativa nel reporting di gestione e reporting finanziario.

Deloitte* è stata nominata partner globale dell’anno per due anni consecutivi. Deloitte collabora a livello globale con Workiva, presentando la società a nuovi clienti, identificando nuove opportunità di utilizzo e supportando i team commerciali. Il ruolo di Deloitte è stato fondamentale nella comunicazione del valore della piattaforma Workiva e nell’aiutare i clienti globali a utilizzare una tecnologia innovativa che aiuta ad affrontare complessi problemi commerciali.

DHG, una delle prime 20 aziende di contabilità e consulenza finanziaria e fiscale, ha aiutato a portare sul mercato le offerte Global Statutory Reporting (GSR) e Environmental, Social, and Governance (ESG) di Workiva. I team globali di DHG collaborano con Workiva nell’intera regione EMEA e in Nord America per assistere clienti associati, comprese alcune tra le più grandi aziende al mondo, a navigare le complessità del GSR e del reporting ESG.

F.H. Black* è un partner di servizi pionieristici che ha elevato ed esteso gli aspetti più tecnicamente avanzati della piattaforma Workiva. La metodologia innovativa di F.H. Black e l’investimento nella collaborazione con i team dei prodotti Workiva hanno contribuito ad adattare su misura le soluzioni di Workiva per il settore pubblico, particolarmente lo sviluppo di rapporti finanziari che rispondono ai requisiti della Government Finance Officers Association (GFOA), libri contabili, soluzioni del Governmental Accounting Standards Board (GASB) 87 e soluzioni che rispondono ai requisiti dei singoli Stati americani.

FloQast* ha vinto il premio Global Technology Partner of the Year per due anni consecutivi. FloQast continua a portare altissimo valore a Workiva e ai suoi clienti congiunti con la soluzione automatizzata di flusso di lavoro contabile. FloQast ha inoltre investito nello sviluppo di una API diretta nella piattaforma Workiva per fornire ai clienti congiunti maggiore visibilità del processo “Close to Report” che comprende i team di Finance, Accounting e Reporting.

PwC* si avvale di un team di collaborazione dedicato dotato di profonda esperienza, che aiuta a rafforzare la posizione globale di Workiva come piattaforma strategica per le aziende. PwC collabora con Workiva a livello globale in tutti i casi di utilizzo e cerca opportunità per integrare Workiva nei prodotti e servizi tecnologicamente abilitati di PwC. La società investe costantemente e aumenta le risorse incentrate su Workiva ed è impegnata ad accelerare il successo di Workiva e dei suoi clienti condivisi e globali. A PwC sono stati conferiti tre premi regionali: North American Partner of the Year (PwC USA), EMEA Partner of the Year (PwC Germania), e APAC Partner of the Year (PwC Hong Kong, PwC Giappone e PwC Taiwan).

*Significa Workiva Marketplace Innovator. I Marketplace Innovator hanno avuto un ruolo cruciale nel lancio di Workiva Marketplace contribuendo con modelli, servizi e contenuti significativi disponibili immediatamente ai clienti per i loro spazi di lavoro e pronti da utilizzare con il lancio del marketplace nell’agosto 2021.

About Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) semplifica il lavoro complesso per migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. I clienti si affidano alla piattaforma aperta, intelligente e intuitiva di Workiva per connettere dati, documenti e team. I risultati: maggiore efficienza, maggiore trasparenza e minori rischi. Per saperne di più visita workiva.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

