Wondershare PDFelement Software che Aiuta i Lavoratori in Remoto a Raggiungere l’Equilibrio tra Lavoro e Vita Privata

La pandemia di Covid-19 ha portato un cambiamento di paradigma nel modo in cui le persone lavorano o studiano. In questa era di lavoro a distanza, il software PDFelement di Wondershare sta aiutando molti studenti e impiegati ad affrontare il loro lavoro senza sforzo.

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Wondershare, uno sviluppatore di soluzioni software all’avanguardia, sta emergendo costantemente come un salvavita nel panorama emergente del lavoro remoto in tutto il mondo. Il popolare software PDFelement dell’azienda è ora un prodotto altamente preferito tra molti studenti e professionisti aziendali che lavorano da casa.

Nel 2020, il mercato del lavoro globale ha assistito a un cambiamento significativo a causa della pandemia di Covid-19. Un’alta percentuale di aziende ha implementato il concetto di lavoro remoto come la nuova normalità. Tuttavia, ora, è diventato la norma per la maggior parte delle aziende e molti esperti credono che questa tendenza sia destinata a rafforzarsi negli anni a venire.

Anche se il lavoro a distanza è un’opzione eccellente per il futuro, pone alcune sfide per i lavoratori. Uno degli ostacoli più seri per loro è la mancanza di accesso a strumenti tecnologici di alta qualità ed è qui che la soluzione software PDFelement ha un impatto significativo.

PDFelement è un’eccellente soluzione tecnologica per gestire i file PDF su desktop, mobile e web. Si tratta di una soluzione unica che offre diversi strumenti tra cui editor PDF, moduli PDF, annotatore PDF, creatore PDF e convertitore PDF. Utilizzando questi strumenti, gli utenti possono creare documenti visivamente accattivanti, annotare note, scansionare il testo, firmare e compilare moduli, ed eseguire molti altri compiti.

Alcune delle caratteristiche più importanti di PDFelement sono

Un’interfaccia semplificata rende super facile per chiunque cambiare testo e immagini senza lasciare il proprio PDF.

Converte i PDF in formati di file sicuri come Microsoft Office, immagine, testo, ecc. in alta qualità e minimo sforzo..

Aiuta a creare PDF usando diversi metodi.

Crea moduli PDF compilabili senza problemi.

Permette la modifica e l’estrazione del testo nelle immagini con OCR.

Aiuta a compilare, firmare e inviare PDF da qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque in modo rapido e sicuro.

Aiuta ad annotare i PDF rapidamente e facilmente.

“Le funzionalità avanzate di PDFelement sono fatti su misura per chiunque voglia iniziare a lavorare o frequentare le lezioni da casa. Poiché il lavoro a distanza diventa più comune negli anni a venire, soluzioni tecnologiche come questa non solo renderanno gli individui più efficienti, ma anche fornire loro il tanto necessario equilibrio tra lavoro e vita privata”, ha detto un portavoce senior di Wondershare.

PDFelement è attualmente disponibile in piani semestrali, annuali e perpetui per gli individui, i team, le aziende e l’istruzione. È possibile risparmiare di più acquistandolo in bundle.

