Wondershare e il nuovo iOS 15: Meglio insieme

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Wondershare, uno dei leader per quanto riguarda lo sviluppo di software, ha sempre fatto dell’innovazione. Con la costante dedizione incentrata sul miglioramento dei loro prodotti, anno dopo anno sono riusciti a creare una suite software che continua a migliorare sempre più e semplifica la vita degli utenti.

“In linea con il rilascio del nuovo sistema operativo mobile iOS 15 di Apple, Wondershare ha aggiornato la propria linea di prodotti in maniera tale che siano compatibili con il nuovo sistema operativo “, ha affermato Alex Lu, Product Director di Wondershare.

L’intelligenza artificiale in “Live Text” aiuta i creatori di video su FilmoraGo a tradurre automaticamente il testo direttamente sulla fotocamera

Una delle nuove funzionalità di iOS 15, chiamata “Live Text” da Apple, trascrive il testo dalla fotocamera nel mondo reale. Utilizza il riconoscimento del testo con l’intelligenza artificiale per tradurre le parole in immagini e le foto in testo. Questa funzione funziona di pari passo con l’app di editing video Wondershare FilmoraGo, in quanto gli utenti potranno utilizzare facilmente Live Text mentre registrano con i loro iPhone per cercare le parole invece di dover cercare manualmente. Sono stati apportati miglioramenti a Foto ed alla fotocamera integrata, facendo un ulteriore passo avanti nell’era dell’utilizzo dei telefoni cellulari per creare video professionali.

Sposta facilmente immagini e testo tra app come Foto e EdrawMind con il “drag-and-drop”

La nuova funzione di iOS 15 “drag-and-drop” consente di trascinare immagini e testo da un’app all’altra, il che funzionerà perfettamente con Wondershare EdrawMind, uno strumento collaborativo completo di mappe mentali e brainstorming. EdrawMind aiuta gli utenti a creare in pochi minuti presentazioni approfondite e visivamente accattivanti, consentendo agli utenti di disegnare mappe mentali, aggiungere immagini e trasformarle in presentazioni dinamiche.

Un’altra popolare app Wondershare, PDFelement va di pari passo con EdrawMind per massimizzare l’efficienza: è il modo più semplice per gestire i PDF su desktop, dispositivi mobile e web. PDFelement è un editor PDF, che aiuta gli utenti a creare documenti graficamente belli, fare annotazioni, scansionare testo, firmare e compilare moduli ed altro ancora.

Le funzionalità di backup e ripristino di Dr.Fone rendono l’aggiornamento sicuro

Un nuovo aggiornamento del sistema operativo non è completo se non possiedi Wondershare Dr.Fone, la soluzione completa per dispositivi mobile iOS e Android. Nel caso in cui un aggiornamento dovesse andare storto, Dr.Fone può aiutarti a recuperare i dati, oltre a possedere altre funzionalità come il trasferimento da telefono a telefono, il trasferimento di WhatsApp, il backup del telefono, la riparazione del sistema operativo e la cancellazione dei dati.

MobileTrans aiuta gli utenti a trasferire dati da un telefono ad un altro (anche tra dispositivi iOS e Android) e può anche aiutare a trasferisce contatti, foto, app, brani musicali, messaggi e molto altro ancora, con un solo click.

Qualunque siano le tue esigenze creative o di utilità, Wondershare ha un’app per rendere il compito più semplice, facile ed efficiente. Per saperne di più sulla suite di prodotti di Wondershare, visita il sito web.

