Wolters Kluwer Italia ottiene la certificazione per la parità di genere

La certificazione conferma l’impegno di Wolters Kluwer nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e paritario.

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Wolters Kluwer Italia, leader nel settore dell’informazione professionale, delle soluzioni software e dei servizi, ha annunciato oggi di aver ottenuto con successo la Certificazione di Parità di Genere (UNI PdR 125:2022), rilasciata dall’ente di certificazione RINA, società di certificazione globale attiva in oltre settanta Paesi.









Quest’anno Wolters Kluwer Italia ha istituito un Comitato Direttivo con il compito di integrare la politica aziendale esistente con le aree delineate dalla norma UNI PdR 125:2022. Questo standard richiede l’adozione di specifici indicatori di prestazione chiave (KPI) in sei aree di valutazione che caratterizzano un’organizzazione inclusiva e rispettosa del genere.

Le sei aree – cultura e strategia, governance, processi delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione delle donne all’interno dell’azienda, equità retributiva di genere e tutela della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro – sono state analizzate in modo approfondito dall’ente di certificazione e hanno contribuito al raggiungimento del punteggio richiesto per la certificazione.

“Questo importante riconoscimento conferma l’impegno della nostra azienda nel promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo, in cui ogni individuo ha le stesse opportunità di crescita e di successo, a prescindere dal genere”, ha dichiarato Giulietta Lemmi CEO di Wolters Kluwer Italia. “Questa pietra miliare non è un punto di arrivo, perché il nostro obiettivo è quello di migliorare e innovare continuamente le nostre pratiche a favore dell’uguaglianza di genere. Ringraziamo tutti i nostri dipendenti, partner e stakeholder che hanno contribuito a questo risultato. Insieme, continuiamo a costruire un futuro più equo e inclusivo per tutti”.

Il raggiungimento della certificazione per tutte le sedi italiane di Wolters Kluwer (Milano, Roma, Torino, Bassano del Grappa, Bitritto e Ancona) indica il progresso dell’azienda verso un cambiamento duraturo, che integra la parità di genere nei valori e nell’etica dell’organizzazione.

“Siamo lieti di aver certificato Wolters Kluwer Italia secondo la norma UNI/PdR 125:2022, che attesta l’adozione di un sistema di gestione volto a prevenire le discriminazioni di genere, confermando l’impegno concreto dell’azienda verso il benessere dei propri dipendenti”, afferma Mario Toscani, Direttore Commerciale del RINA. Questo benessere deriva dal lavoro approfondito dell’organizzazione nel promuovere e diffondere una cultura che superi ogni stereotipo legato al genere, all’identità o all’espressione, con l’obiettivo di preservare la diversità, l’equità e l’inclusione”. Ottenendo questa certificazione, le aziende intraprendono un percorso di miglioramento sia in termini di performance che di reputazione”.

Il “Sistema di certificazione della parità di genere” fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sotto l’autorità del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Informazioni su Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è un’azienda leader a livello mondiale nel settore delle informazioni, delle soluzioni software e dei servizi per i professionisti del settore sanitario, fiscale e contabile, della compliance finanziaria e aziendale, legale e normativa, delle performance aziendali e dell’ESG. Aiutiamo i nostri clienti a prendere decisioni critiche ogni giorno fornendo soluzioni di esperti che combinano la profonda conoscenza del dominio con la tecnologia e i servizi.

Per il 2023, Wolters Kluwer ha dichiarato un fatturato annuo di 5,6 miliardi di euro. Il gruppo serve clienti in oltre 180 Paesi, ha sedi operative in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.400 persone in tutto il mondo. La sede centrale dell’azienda è ad Alphen aan den Rijn, nei Paesi Bassi.

Per maggiori informazioni, visitare www.wolterskluwer.com, seguiteci su LinkedIn, Facebook, YouTube e Instagram.

