Wisk Aero rileva l’azienda leader di software Verocel

MOUNTAIN VIEW, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Wisk Aero, un’importante azienda di Advanced Air Mobility (AAM), ha annunciato oggi di aver acquisito Verocel Inc., una società di verifica e validazione (V&V) del software. Le competenze uniche di Verocel nel supportare la certificazione di software ad alta integrità per il settore aerospaziale e la qualificazione degli strumenti V&V avranno un ruolo cruciale nell’impegno costante di Wisk per certificare Generation 6, il suo taxi aereo autonomo ad alimentazione elettrica.

Negli ultimi 25 anni, il team Verocel è stato alla guida della V&V dei prodotti software ad alta integrità nell’industria aerospaziale. Il team ha una profonda esperienza nel DO-178C e sono membri dei comitati degli standard industriali per il software ad alta integrità, compreso il RTCA/Special Committee, EUROCAE Working Group, e l’Overarching Properties Working Group della FAA. Inoltre, la serie di strumenti qualificati Verocel – VeroTrace – offre una base per la definizione, il tracciamento e gli inoltri dei requisiti di certificazione del software a FAA. Questa esperienza specializzata crea una capacità durevole presso Wisk che supporta sia la certificazione del velivolo Generation 6 che gli sviluppi futuri del software presso The Boeing Company.

“Lo sviluppo di software ad alta integrità è essenziale perché la nostra missione certifichi un velivolo autonomo ed elettrico, e il V&V costituisce una parte notevole dell’impegno totale di certificazione del software”, ha affermato Brian Yutko, Wisk CEO. “Il team specializzato e di talento di Verocel porterà con sé esperienza e rigore profondi, aiutando ad accelerare il nostro progetto di certificazione indipendente che è già ben avviato. Siamo entusiasti di avere in Wisk questo team di talento!”

Verocel è stata fondata nel 1999 e ha una storia comprovata con oltre 160 progetti per oltre 25 clienti, compreso il lavoro precedente con The Boeing Company. Oltre allo sviluppo di software e ai servizi di V&V, Verocel sviluppa e produce anche i computer di sicurezza per il Wide Area Augmentation System (WAAS), un sistema di navigazione aerea che migliora la precisione e l’integrità del GPS che permette agli aerei di volare oggi in modo sicuro in tutto il mondo. Grazie a questa acquisizione, entrano in Wisk oltre 50 ingegneri di software altamente specializzati, con sede a Westford Massachusetts e a Poznan, in Polonia.

“Wisk è un allineamento perfetto per Verocel, sia a lungo che a breve termine”, ha affermato Jim Chelini, Presidente di Verocel. “Questa non è solo una possibilità di applicare direttamente la nostra esperienza alla certificazione di una tecnologia innovativa, ma è anche un’occasione incredibile per il talento di Verocel di eccellere in Wisk e l’ecosistema più ampio di Boeing nel lungo termine”.

Verocel continuerà a rispettare gli impegni assunti con i clienti, oltre a incrementare il programma di certificazione Wisk Generation 6.

Informazioni su Wisk

Wisk è una società di Advanced Air Mobility (AAM) impegnata a offrire un volo giornaliero e sicuro per tutti. eVTOL (electric vertical takeoff and landing, a decollo verticale e atterraggio elettrico), il taxi aereo autonomo di Wisk, consentirà ai passeggeri di evitare il traffico e raggiungere più rapidamente la propria destinazione. Wisk è una società interamente controllata da Boeing ed ha sede nella San Francisco Bay Area, con succursali in tutto il mondo. Con oltre un decennio di esperienza e più di 1700+ prove di volo, Wisk sta plasmando il futuro delle trasferte giornaliere e dei viaggi urbani in modo sicuro e sostenibile. Per saperne di più, visitare il sito dell’azienda qui.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

