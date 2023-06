WIN SOURCE si presenta al PCIM Europe 2023 con un impegno per lo sviluppo sostenibile

Il distributore leader di componenti elettronici presenta la sua strategia per la sostenibilità e l’impresa verde alla rinomata mostra e conferenza internazionale

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–WIN SOURCE, distributore leader di componenti elettronici, ha fatto un’importante apparizione al PCIM Europe 2023, che si è tenuto a Norimberga, in Germania, dal 9 all’11 maggio. Il rappresentante dell’azienda, Freda King, ha pronunciato un discorso molto interessante sul suo impegno per lo sviluppo sostenibile, dimostrando la sua profonda etica aziendale e la sua responsabilità sociale.





PCIM Europe è una rinomata fiera professionale per l’elettronica di potenza europea. In qualità di mostra e conferenza internazionale leader nei settori dell’elettronica di potenza, del movimento intelligente, delle energie rinnovabili e della gestione dell’energia, è sempre stata all’avanguardia nel settore dell’elettronica di potenza, seguendo da vicino le tendenze di sviluppo del mercato.

In un’intervista successiva alla mostra, King ha spiegato in che modo WIN SOURCE sostiene lo sviluppo sostenibile come distributore indipendente di componenti elettronici in Asia. “WIN SOURCE fornisce soluzioni alternative come una delle nostre principali aree di business. Non ci limitiamo a fornire ai clienti componenti obsoleti e di uso comune, ma offriamo anche soluzioni e servizi innovativi e alternativi per raggiungere i loro obiettivi aziendali oggi e in futuro”, ha dichiarato.

King ha inoltre spiegato che sia i produttori di apparecchiature originali (OEM) che i produttori di elettronica a contratto possono risparmiare risorse preziose esternalizzando i loro requisiti di approvvigionamento di componenti elettronici a WIN SOURCE. L’azienda può anche aiutare a ridurre le scorte in eccesso di componenti non più necessari. “Le soluzioni alternative possono trovare riferimenti incrociati che si adattano alle caratteristiche, evitare la riprogettazione e offrire opzioni multi-fonte, con un certo risparmio energetico, che riflette la strategia e la pratica di WIN SOURCE per la sostenibilità”, ha dichiarato King.

WIN SOURCE ha perseguito attivamente diverse certificazioni per sottolineare il proprio impegno verso lo sviluppo sostenibile. Ad esempio, la serie di standard ISO14001, stabiliti dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, riguarda il sistema di gestione ambientale. “Speriamo di dimostrare che vogliamo costruire un’impresa verde, piuttosto che pensare soggettivamente che i prodotti qualificati equivalgano alla protezione dell’ambiente. Questo non solo dà fiducia ai nostri clienti, ma stabilisce anche i nostri stessi requisiti”, ha aggiunto King.

L’azienda insiste nel fornire ai clienti prodotti e servizi di altissimo livello. “Se i clienti acquistano componenti falsi o ricondizionati, ritardano l’intera catena di produzione, con conseguente spreco di risorse, il che non è in linea con il concetto di sviluppo sostenibile. Insistiamo sul fatto che la qualità è vita e speriamo che i clienti possano essere sicuri al 100% dei prodotti di WIN SOURCE”, ha sottolineato King.

WIN SOURCE aiuta inoltre i clienti a trovare i pezzi obsoleti e fornisce soluzioni alternative per mantenere un basso costo di produzione, preservando la catena di produzione originale. “Abbiamo sempre creduto che la catena di fornitura elettronica abbia bisogno non solo di progresso, ma anche di conservare una preziosa civiltà industriale. Questa è una responsabilità sociale che WIN SOURCE si è assunta per migliorare lo sviluppo dell’industria elettronica”, ha concluso King.

Per maggiori informazioni su WIN SOURCE e per acquistare subito, visitare il sito win-source.net.

Informazioni su WIN SOURCE

Fondata nel 1999, WIN SOURCE è un partner dedicato alla supply chain, specializzato nell’approvvigionamento di componenti elettronici obsoleti, a fine vita e difficili da trovare. Con un’attenzione particolare alla gestione efficiente delle forniture, all’approvvigionamento a basso costo e alla rapidità di approvvigionamento e consegna, WIN SOURCE ottimizza il proprio inventario e la rete globale di fornitori per ridurre i cicli di approvvigionamento e i costi. Il loro impegno va oltre l’essere un fornitore: sono un partner affidabile che garantisce operazioni di supply chain fluide ed efficienti. Con oltre due decenni di esperienza, WIN SOURCE serve una vasta gamma di settori industriali in tutto il mondo, fornendo i componenti di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.

