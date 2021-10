William Shatner dà il via alla serie di podcast ‘Unlocking Resilience’ di Everbridge, disponibile da oggi, con la partecipazione di leader mondiali

Quello dell’iconico attore, autore, produttore, regista, filantropo e ora viaggiatore spaziale William Shatner è l’intervento più recente di un influencer alla Global Leadership Series di Everbridge, ora disponibile in un nuovo formato podcast

Il podcast inaugurale affronterà la confluenza tra leadership, tecnologia e resilienza a livello personale e organizzativo

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) oggi ha annunciato il debutto dei podcast Unlocking Resilience™: Global Leadership Series , con la partecipazione di William Shatner nel ruolo di ospite inaugurale. Questo podcast assolutamente innovativo vede la partecipazione di influencer globali, leader governativi, altissimi dirigenti d’azienda ed esperti in materia sanitaria che discutono di convergenze tra leadership, tecnologia e resilienza a livello sia personale, sia organizzativo. Gli argomenti includeranno il superamento di difficoltà personali per la creazione di una vita resiliente, le strategie efficaci per costruire la resilienza delle organizzazioni e la prosecuzione delle attività a fronte di eventi critici e, infine, le prospettive sul futuro del lavoro, della vita e dell’intrattenimento in un mondo post-pandemia, oltre ad altri argomenti.





Il podcast Unlocking Resilience vede la presenza di William Shatner ed è disponibile a questo link , oltre a poter essere scaricato da Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pandora, iHeartRadio, Deezer e JioSaavn & Gaana.

Personificazione del concetto di resilienza, Shatner è stata la persona più anziana di sempre a volare nello spazio nel quadro di uno storico lancio suborbitale la scorsa settimana a bordo della capsula Blue Origin . Shatner ha espresso la sua ‘profonda emozione’ dopo l’atterraggio. Con oltre 60 anni di carriera nelle vesti di pluripremiato attore, regista, produttore, scrittore, cantante e cavallerizzo, Shatner incarna uno dei personaggi più riconoscibili di Hollywood ed è fortemente impegnato nella filantropia.

Nel primo episodio di Unlocking Resilience, Shatner racconta: “Un conto è avviare la propria attività iniziare la giornata, se tutto va secondo i piani. Ma nel momento in cui il telefono non funziona o qualcuno si presenta con una chiamata, un’emergenza… Tutti i tuoi progetti vanno a gambe all’aria. E allora devi essere resiliente. Ed è questa resilienza che plasma i leader”.

Unlocking Resilience rappresenta la più recente continuazione della riuscita Global Leadership Series di Everbridge, che di recente ha conquistato un premio Gold Stevie® come Communications Campaign of the Year (Campagna di comunicazione dell’anno), ha visto la partecipazione di oltre 100 oratori e ha attratto più di 40.000 rappresentanti dei poteri decisionali di aziende e governi di 150 paesi, alla data attuale. Il nuovo podcast è rivolto a una platea di alti dirigenti d’azienda e ai manager di ogni livello delle organizzazioni pubbliche e private.

Conducono le discussioni gli alti dirigenti di Everbridge, come il Chief Executive Officer David Meredith, il famoso tecnologo e Chief Experience Officer Dr. John Maeda; il Chief Revenue Officer Vernon Irvin; il Chief Digital Officer Suma Nallapati e il Chief Security Officer Tracy Reinhold. Nel corso dei restanti mesi dell’anno saranno annunciati i nomi di ospiti e leader della resilienza.

“Abbiamo sviluppato la serie di podcast ‘Unlocking Resilience’ di Everbridge per per condividere ulteriormente pratiche ottimali, strategie e informazioni da molti degli influencer internazionali più in vista, chiedendo quale sia il loro approccio alla resilienza, sia nella vita personale, sia in quella professionale”, ha affermato David Meredith, di Everbridge. “Il nostro pubblico è formato da manager di altissimo livello e rappresentanti dei poteri decisionali, di ogni settore e parte del mondo, che mettono in discussione l’approccio e le procedure adottati per garantire la resilienza”.

Per ogni episodio registrato, Everbridge elargirà una donazione a The CDC Foundation, un’organizzazione non a scopo di lucro autorizzata dal Congresso degli Stati Uniti a mobilitare partner filantropici e risorse del settore privato a supporto della missione sanitaria critica dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Dal 1995, la CDC Foundation ha raccolto oltre 1,6 miliardi di dollari USA e lanciato più di 1.200 programmi per contrastare un’ampia gamma di pericoli per la salute, da condizioni croniche come malattie cardiovascolari e cancro fino a a malattie infettive come rotavirus e HIV, o ancora la risposta a emergenze come il COVID-19 e l’Ebola. Per una donazione alla CDC Foundation visitare la pagina delle offerte del team di Everbridge: https://give.cdcfoundation.org/Everbridge oppure la pagina della campagna Crush COVID: www.give4cdcf.org.

Nel corso della sua recente conversazione con David Meredith, il presidente Clinton ha condiviso alcune prospettive sul rafforzamento del livello di preparazione degli Stati Uniti e sulla risposta in caso di diverse crisi digitali, naturali e provocate dall’uomo, osservando che “Nei momenti peggiori siamo tutti persone, e le nostre differenze si dissolvono. Abbiamo tutti bisogno delle stesse cose… [con la] resilienza, le persone sono gli artefici del proprio futuro”.

Nel corso di un altro intervento sulla risposta delle imprese al COVID-19, Steve Forbes ha commentato: “Le aziende apprezzano in modo nuovo la preparazione [agli eventi critici su larga scala] e hanno alzato la posta in gioco in termini di assicurazione contro i rischi. Basti pensare a quante aziende hanno risposto bene e alle cose che hanno fatto, in un modo che nemmeno i diretti interessati avrebbero immaginato. Penso che questo dimostri quanto sia assolutamente potente lo spirito di innovazione, creatività e versatilità”.

La Global Leadership Series di Everbridge ha proposto discussioni con membri dei consigli di amministrazione e alti dirigenti di Accenture, Aviva, Capital One, The Coca-Cola Company, Fannie Mae, Ford Motor Company, Fortinet, Goldman Sachs, Houston Methodist Hospital, Humana, IBM, Invesco, Major League Baseball, the Mayo Clinic, Moderna, Salesforce.com, Siemens, Volkswagen e tanti altri.

Per ascoltare il podcast ‘Unlocking Resilience’ di Everbridge visitare il blog di Everbridge.

Informazioni su Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) è una società di software globale che fornisce applicazioni software professionali in grado di automatizzare e accelerare la risposta operativa delle organizzazioni agli eventi critici, per tutelare le persone e garantire il proseguimento delle attività aziendali (Keep People Safe and Organizations Running™). In caso di minacce alla sicurezza pubblica come tiratori attivi, attacchi terroristici o gravi condizioni meteorologiche, oltre che eventi critici per le attività aziendali, come interruzioni dei servizi informatici, cyberattacchi o altri incidenti come il richiamo dei prodotti o le interruzioni alla catena di fornitura, oltre 5.800 clienti internazionali si affidano alla piattaforma di gestione critica degli eventi dell’azienda per aggregare e valutare in maniera veloce ed affidabile i dati sulle minacce, localizzare le persone in pericolo e i soccorritori in grado di rispondere, automatizzare l’esecuzione di processi di comunicazione predefiniti attraverso la trasmissione sicura a oltre 100 diverse modalità di comunicazione e verificare i progressi sull’esecuzione dei piani di risposta. Everbridge è al servizio di 8 delle 10 maggiori città negli Stati Uniti, 9 delle 10 più grandi banche di investimento statunitensi, 47 dei 50 aeroporti nordamericani a maggior traffico, 9 delle 10 maggiori società di consulenza globali, 8 delle 10 principali case automobilistiche globali, 9 dei 10 maggiori operatori sanitari con sede negli Stati Uniti e 7 delle 10 maggiori società tecnologiche del mondo. Everbridge ha sede a Boston, con uffici in 25 città di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.everbridge.com

Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni a carattere previsionale” ai sensi delle disposizioni di “approdo sicuro” del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 incluse, ma non a titolo esaustivo, dichiarazioni relative alle opportunità e tendenze di crescita previste nelle nostre comunicazioni critiche, nelle applicazioni di sicurezza aziendale e nella nostra attività complessiva, nelle nostre opportunità di mercato, nelle nostre aspettative in materia di vendita dei prodotti, nel nostro obiettivo di conservare la leadership di mercato e di estendere i mercati in cui competiamo per i clienti, e nell’impatto previsto sui risultati finanziari. Queste dichiarazioni a carattere previsionale vengono formulate alla data del presente comunicato stampa e si basano sulle aspettative, previsione, stime e proiezioni, oltre che sulle convinzioni e sui presupposti della dirigenza. Termini come “attendersi”, “anticipare”, “dovrebbe”, “ritenere”, “obiettivo”, “previsione”, “target”, “stimare”, “potenziale”, “prevedere”, “potrebbe”, “intendere” e variazioni di questi termini, o la loro forma negativa o futura, ed espressioni simili, sono mirati a identificare tali dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali relativi a fattori o circostanze al di là del nostro controllo. I nostri risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli dichiarati o impliciti nelle dichiarazioni a carattere previsionale, a causa di una serie di fattori tra cui, ma non a titolo esaustivo: la capacità dei nostri prodotti e servizi di soddisfare le performance previste e le aspettative dei nostri clienti; la nostra capacità di integrare con successo attività e beni eventualmente acquisiti; la nostra capacità di attrarre nuovi clienti e di mantenere e aumentare le vendite ai clienti esistenti; la nostra capacità di aumentare le vendite della nostra applicazione di notifica di massa e/o la capacità di aumentare le vendite delle nostre altre applicazioni; gli sviluppi nel mercato delle comunicazioni critiche mirate e contestualmente rilevanti o del contesto normativo associato; l’eventuale imprecisione delle nostre stime sulle opportunità di mercato e delle previsioni di crescita del mercato; la mancata profittabilità storica su base coerente e l’eventuale mancato raggiungimento o mantenimento della redditività in futuro; i lunghi e imprevedibili cicli di vendita per i nuovi clienti; la natura della nostra attività, che ci espone a rischi inerenti alla responsabilità; la nostra capacità di attrarre, integrare e trattenere personale qualificato; la nostra capacità di mantenere relazioni di successo con i nostri partner di canale e tecnologici; la nostra capacità di gestire efficacemente la nostra crescita; la nostra capacità di rispondere alle pressioni della concorrenza; la potenziale responsabilità relativa alla privacy e alla sicurezza delle informazioni personali identificabili; la nostra capacità di tutelare i nostri diritti di proprietà intellettuale e gli altri rischi riportati tra i fattori di rischio inclusi nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) degli Stati Uniti inclusa, ma non a titolo esaustivo, la nostra Relazione annuale registrata sul modulo 10-K per l’anno terminato il 31 dicembre 2020 e depositata presso la SEC il 26 febbraio 2021. Le dichiarazioni a carattere previsionale riportate nel presentecomunicato stampa rappresentano i punti di vista dell’azienda alla data di pubblicazione dello stesso. Non ci assumiamo alcun obbligo né intenzione di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione a carattere previsionale, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non vanno considerate come rappresentative del nostro punto di vista in qualsiasi data successiva a quella di pubblicazione del presente comunicato stampa.

Tutti i prodotti Everbridge sono marchi registrati di Everbridge, Inc. negli USA e in altre nazioni. Tutti gli altri nomi dei prodotti o della società menzionati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti Everbridge per i rapporti con i media:





Jeff Young



jeff.young@everbridge.com

781-859-4116

Kevin Carter



kevin.carter@everbridge.com