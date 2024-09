WIIT e Cubbit annunciano una Business Alliance Partnership

WIIT e Cubbit hanno annunciato una nuova Business Alliance Partnership, per portare il cloud geo-distribuito a MSP e rivenditori nella regione DACH e in Italia

WIIT farà leva su DS3 Composer di Cubbit per creare e offrire il proprio cloud storage geo-distribuito, iper-resiliente, sovrano, economicamente conveniente e compatibile con lo standard S3. Nella prima fase del progetto, i dati archiviati saranno geo-delimitati all’interno delle regioni di WIIT in Germania, consentendo ai clienti di WIIT di agire in conformità alle specifiche necessità di sovranità dei dati del Paese e alle altre normative vigenti. Inoltre, WIIT implementerà presto le soluzioni Cubbit con localizzazione geo-delimitata in Svizzera e in Italia, sfruttando tutte le sette Regioni gestite da WIIT (quattro in Germania, due in Italia e una in Svizzera).

Le Business Alliance Partnerships consentono ai partner di implementare il DS3 Composer di Cubbit nelle proprie infrastrutture In questo modo, i partner possono poi offrire a rivenditori e clienti finali una soluzione di cloud storage geo-distribuito in uno o più paesi specifici. Grazie a questa partnership, WIIT sarà in grado di fornire, in pochi minuti, un cloud storage S3 completamente personalizzabile e con localizzazione dei dati geo-delimitata, totalmente ospitato e gestito da WIIT sui propri asset strategici. La soluzione Cubbit arricchisce lo stack tecnologico già fornito da WIIT diventando parte della proposta Premium Cloud.

Questa partnership rappresenta un’accelerazione decisiva nell‘adozione della tecnologia Cubbit in Germania e rafforza la posizione di WIIT come precursore europeo nel provisioning di cloud ibridi e privati; infatti, tutti i rivenditori e gli MSP tedeschi di WIIT avranno la possibilità di fornire ai propri clienti il primo cloud geo-distribuito d’Europa in pochi minuti. La base clienti di WIIT si estende a un’ampia gamma di settori, tra cui sanità, industria manifatturiera, telco, media e intrattenimento e servizi finanziari, per i quali fornisce servizi di cloud e cybersecurity per applicazioni critiche.

WIIT rappresenta il primo Business Alliance Partner di Cubbit in Germania: l’azienda di cloud storage bolognese si rivolge solo a pochi e selezionati partner strategici in ogni paese garantendo il miglior servizio ai propri utenti finali. Nell’ambito di questa Business Alliance Partnership, Cubbit supporterà WIIT attraverso una stretta collaborazione, offrendo il miglior servizio agli utenti finali in termini di SLA (Service Level Agreement), competenza e qualità del servizio. WIIT sarà inoltre assistita da Cubbit nella formazione, nelle attività di co-marketing e nel supporto alle vendite.

WIIT è un cloud provider affermato, sul mercato da quasi 30 anni che vanta una consolidata esperienza nelle soluzioni object storage; l’azienda, infatti, ha già avuto modo di implementare soluzioni di questo tipo sia hardware che software, rilevandone i limiti in termini di flessibilità e conformità. Motivo che ha portato l’azienda a scegliere Cubbit come partner, al fine di superare queste sfide e aumentare i punti di forza, fornendo ai propri clienti un’offerta ancora più solida e moderna.

“Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con Cubbit, con cui sentiamo una particolare complementarità in termini di competenze e valori. Queste due aziende, leader del settore, collaborando hanno attivato un servizio altamente innovativo con una sicurezza e una resilienza senza pari, in grado di geo-distribuire l’archiviazione dei dati in base alle esigenze del cliente”, afferma Alessandro Cozzi, CEO di WIIT – Insieme, stiamo portando sul mercato le soluzioni cloud best in class, combinando efficienza, innovazione e intelligenza nella gestione dei dati. Abbiamo deciso di partire dalla Germania per il suo ruolo essenziale nella nostra strategia Cloud4Europe, inoltre c’è una forte attenzione alla sovranità digitale. L’ampia esperienza di WIIT come cloud provider europeo, che gestisce sette regioni tra Germania, Italia e Svizzera ed è specializzata in applicazioni business-critical, unita alla tecnologia all’avanguardia di Cubbit, ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader europeo nei servizi di cloud ibrido e privato.”

Alessandro Cillario, Co-CEO e Co-fondatore di Cubbit, ha dichiarato: “L’ingresso di WIIT tra i nostri Business Alliance Partner è un passo significativo nel nostro impegno per aumentare l’adozione delle soluzioni Cubbit in Europa. Da oggi, i clienti con sede in Germania saranno in grado di geo-distribuire i loro dati in modo sicuro e secondo i requisiti di sovranità locale. Questa collaborazione rappresenta una notevole opportunità di crescita e innovazione per entrambe le aziende. Nei prossimi mesi annunceremo nuovi membri della Cubbit Business Alliance Partnership in Europa, questo è un elemento decisivo nella strategia di crescita dell’azienda.