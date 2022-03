Wemade annuncia l’arrivo di ‘Black Flame Arch Demon Nerkan’

Un nuovo potente boss entra nel panorama di MIR4.





SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Wemade, la società che ha sviluppato il gioco MMORPG MIR4, acclamato in tutto il mondo, annuncia l’arrivo del nuovo potente boss ‘Black Flame Arch Demon Nerkan’.

Black Flame Arch Demon Nerkan apparirà ogni martedì alle 19 in uno stato sigillato al quarto piano del Black Flame Abaddon nella Redmoon Valley. La battaglia inizierà non appena rimosso il sigillo; i giocatori con abbastanza potenza e coraggio per affrontare Nerkan dovranno unirsi per avere una possibilità di sconfiggere l’Arch Demon.

