WellAir lancia in Europa un nuovo dispositivo avanzato di purificazione dell’aria contro i patogeni trasmessi per via aerea, con efficacia leader di settore pari al 99,9% determinata tramite test indipendenti

DUBLINO & STAMFORD, Conn.–(BUSINESS WIRE)–WellAir, leader nella tecnologia sanitaria che propone soluzioni per la sanificazione aerea negli ambienti chiusi, oggi ha annunciato il lancio in Europa di Novaerus Defend 400. Da oltre 10 anni Novaerus è all’avanguardia nella lotta mondiale alle infezioni correlate all’assistenza ospedaliera trasmesse nell’aria e sulle superfici. Questo apparecchio per la purificazione dell’aria riporta la marcatura CE e presenta un’efficacia del 99,9% nell’inattivazione dei patogeni aerei, come i virus proxy per la SARS-CoV-2 (batteriofago MS2), MRSA, batteri e funghi; al contempo purifica gli ambienti da particolati, composti organici volatili, gas e odori. Con questo lancio, WellAir continua ad aprire la strada verso ambienti chiusi sani, in un contesto in cui la qualità dell’aria ha assunto un’importanza assoluta.

Una recente ricerca pubblicata sul Journal of Hospital Infection rileva inoltre che i dispositivi Novaerus per la sanificazione dell’aria basati sulla tecnologia NanoStrike, un rivoluzionario metodo di purificazione che fa esplodere le cellule dei patogeni aerei e li inattiva velocemente per ‘disinnescarli’ come pericolo di infezione, possono contribuire alla prevenzione delle infezioni ospedaliere riducendo la carica microbica presente nell’aria. Si tratta del primo studio di questo genere sui dispositivi portatili per la sanificazione e la disinfezione dell’aria in un’unità di terapia intensiva.

“Stiamo portando sul mercato europeo il modello Defend 400 in un momento cruciale per la qualità dell’aria degli ambienti chiusi, con sempre più persone consapevoli del suo ruolo nell’ambito della salute e del benessere”, ha commentato Felipe Soberon, responsabile scientifico di WellAir. “Dato che gran parte di questa tecnologia è il frutto dei laboratori di Dublino, è fantastico vederne ora la disponibilità in Europa, dopo il riuscito lancio negli Stati Uniti”.

A differenza di altre tecnologie di sanificazione dell’aria, NanoStrike basa la sua efficacia sulla capacità di inattivare i patogeni di dimensioni nanometriche tramite contatto. Il processo di inattivazione e filtraggio dei patogeni in quattro fasi di Defend 400 comprende anche filtri ad alto livello di purificazione che catturano residui batterici, particelle piccole e grandi, COV, gas, odori e impurità.

“Il COVID-19 ha concentrato maggiormente l’attenzione sulla qualità dell’aria degli ambienti chiusi, che ora devono essere resi più sicuri riducendo il rischio di esposizione ai patogeni aerei. Questo è esattamente l’obiettivo per cui abbiamo progettato il modello Defend 400”, ha dichiarato Todd M. Pope, presidente e CEO di WellAir. “Si tratta di una soluzione portatile che arricchisce il nostro portafoglio prodotti e offre una potente sanificazione dell’aria a partire da apparecchi di dimensioni diverse”.

Novaerus Defend 400 è rivolto in particolare alle strutture sanitarie, ma è efficace anche per diverse tipologie di ambienti interni, come scuole e uffici. È disponibile tramite la rete globale di distributori WellAir. Per ulteriori informazioni visitare: https://www.novaerus.com/novaerus-defend-400.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

