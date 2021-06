Wejo interverrà all’edizione 2021 della Conferenza globale su servizi, tecnologia e consumi di Baird

MANCHESTER, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Wejo Limited (“Wejo”), leader globale nell’ambito dei dati di veicoli connessi, ha annunciato in data odierna che interverrà all’edizione virtuale 2021 della Conferenza globale su servizi, tecnologia e consumi di Baird mercoledì 9 giugno 2021 alle 8:30 (orario della costa orientale ET). Richard Barlow, fondatore e amministratore delegato di Wejo, e John Maxwell, direttore finanziario, presenteranno la mission dell’azienda, ovvero rivoluzionare il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci spostiamo utilizzando i dati di veicoli connessi.

L’evento sarà trasmesso sul web e sarà accessibile tramite il portale dell’azienda dedicato alle relazioni con gli investitori: https://www.wejo.com/investor-relations. La registrazione sarà disponibile a seguito della presentazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Investitori

Lou DeLeo



Brunswick Group



investor.relations@wejo.com

Media

Patricia Graue / Simone Selzer



Brunswick Group



Wejo@brunswickgroup.com