Webhelp progetta la soluzione per la “nuova realtà” della customer experience

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Webhelp, fornitore leader globale in ambito customer experience (CX) e soluzioni business, ha lanciato Webhelp Anywhere, una metodologia proprietaria per la progettazione delle customer operations, attraverso una piattaforma cloud ibrida, sicura e scalabile.

Il lancio arriva in un momento cruciale per la CX, con il 98% delle organizzazioni che prevede una trasformazione delle operations entro 24 mesi, secondo una ricerca di Frost & Sullivan.

Il framework di Webhelp Anywhere è progettato sulla base delle esigenze e della strategia specifiche dell’azienda, contribuendo a ottimizzare i costi e l’esperienza dei clienti. Comprende le tecnologie e gli strumenti migliori della categoria per garantire flessibilità, scalabilità e delivery coerente, ovunque si trovino le operations e ovunque vogliano lavorare i team.

La metodologia combina il best-shoring con modelli di lavoro ibrido e remoto, mentre la piattaforma garantisce un’infrastruttura flessibile e scalabile. Ciò consente ai brand di adattarsi a nuove sfide e opportunità, dalle pandemie a una crescita rapida del business.

Questo sistema si fa strada in un periodo in cui i modelli di lavoro, l’erogazione della CX e il coinvolgimento dei clienti stanno cambiando, con il 91% dei manager CX che afferma di aspettarsi che il lavoro a distanza diventi una parte permanente dei processi customer-facing mentre usciamo dalla pandemia. Webhelp Anywhere supporta questo cambiamento, consentendo nuovi modi di lavorare e fornendo allo stesso tempo un approccio armonizzato alla fornitura di CX.

“È positivo vedere, all’interno della nostra ricerca, che il 98% dei brand prevede di trasformare la customer experience entro i prossimi due anni”, ha commentato Matthieu Bouin, Group Managing Director di Webhelp. “Gli approcci tradizionali a questa trasformazione non sono più appropriati e le organizzazioni devono pensare in modo differente per supportare i propri clienti. Attraverso Webhelp Anywhere siamo in grado di aiutare i brand a superare queste sfide, adottando un approccio olistico basato sulla tecnologia che è destinato a durare nel tempo”.

Il lancio segue la nomina di Webhelp come fornitore più innovativo di servizi di outsourcing CX nell’ultimo rapporto Frost Radar™ di Frost & Sullivan. Webhelp ha ottenuto il massimo dei voti davanti ad altre 18 aziende analizzate, come riportato nel rapporto, “Webhelp ha progettato e implementato una delle strategie più lungimiranti e complete del settore per il work from home”.

– La ricerca citata arriva dal rapporto Reimagining Customer Experience and Management for Competitive Advantage

– Per maggiori dettagli su Webhelp Anywhere, visita: https://webhelp.com/anywhere/

About Webhelp

Webhelp progetta, realizza e ottimizza esperienze umane indimenticabili per il mondo digitale di oggi, creando customer journey rivoluzionari. Dalle vendite al customer service, dalla moderazione dei contenuti alla gestione del credito, Webhelp è un partner end-to-end per tutti i customer journey, B2C e B2B. Le sue più di 100.000 persone appassionate in più di 55 paesi crescono ogni giorno facendo la differenza per i brand più interessanti del mondo. Webhelp è attualmente di proprietà del suo management e di Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), una holding di investimenti leader a livello mondiale, a partire da novembre 2019.

