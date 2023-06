Waste management systems, TeamSystem acquisisce Greenext Technologies

TeamSystem acquisisce il 95,51% del capitale sociale di Greenext Technologies, società che progetta ed implementa soluzioni integrate, complete e scalabili dedicate a una gestione virtuosa e digitale dei rifiuti volta a creare valore e innovazione per la transizione verso l’economia circolare.

Questa operazione permette alla tech company di entrare nel segmento in forte espansione delle soluzioni dedicate al Waste Management System.

Greenext Technologies, infatti, ha sviluppato una piattaforma tecnologica di ultima generazione che consente di velocizzare, ottimizzare e digitalizzare tutta la filiera relativa alla gestione dei rifiuti. La società, che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 6.1 milioni di euro e un EBITDA di 2.2 milioni di euro, vanta oltre 400 clienti fidelizzati tra le Utilities pubbliche e private e le PMI che hanno particolari necessità per la gestione dei rifiuti speciali.

“Questa acquisizione ci permette di entrare in un mercato ad alto potenziale come quello del Waste Management System che riteniamo possa crescere a tassi considerevoli nei prossimi anni, vista la necessità di accelerare i processi per la transizione ecologica – commenta Federico Leproux, CEO di TeamSystem – Grazie a Greenext, infatti, ci posizioneremo come partner perfetto per tutte quelle utilities o PMI che vorranno gestire i servizi ambientali in modo efficiente e virtuoso grazie al digitale”.

“L’ingresso nel gruppo Teamsystem, rappresenta per noi, un coronamento alla crescita conseguita negli anni ed un nuovo inizio di un percorso che sarà ancora più virtuoso in termini di soluzioni e risultati – commenta Luca Moretti, Amministratore Delegato di Greenext – Il nostro mercato sta vivendo forti cambiamenti sotto l’azione dell’Autority di Regolazione ARERA e la Green-Digital-Transformation, Greenext sarà certamente protagonista e partner di questa mutazione, agevolando enti e imprese, con soluzioni Smart e funzionali in grado di supportare la capacità di adattamento e crescita”.