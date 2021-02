Vodafone Business, la banda ultralarga a disposizione di tutti

Il 2020 è stato segnato indelebilmente dalla pandemia da Covid-19, che ha anche fatto emergere l’importanza fondamentale delle infrastrutture digitali, su tutte la banda ultralarga.

Non è una esagerazione dire che non c’è stata famiglia od organizzazione che non abbia tratto benefici da connessioni internet in fibra ottica e ad alta velocità. Le ragioni ci vengono ricordate continuamente: didattica a distanza, digital twin, ecommerce, e ovviamente smart working sono solo alcune attività che sarebbero impossibili senza la banda ultralarga.

Tutte le tecnologie SaaS (Software as a Service) e cloud, in un mondo privo di broadband non potrebbero esprimere che una minima parte del loro potenziale.

Operatori come Vodafone hanno investito massicciamente con grande lungimiranza, creando un’infrastruttura di rete tanto resiliente quanto performante.

La società ha ricoperto un ruolo essenziale nel garantire la business continuity delle aziende, grazie alla copertura dell’80% del territorio con tecnologia FTTx. Abbiamo anche imparato l’importanza della latenza, al fianco della velocità della linea, e Vodafone secondo le rilevazioni Nperf si colloca al primo posto in questo aspetto.

Perfettamente consapevole delle specifiche esigenze del mondo delle partite IVA, Vodafone Business offre un portfolio di offerte per rete fissa completo e adatto a qualsiasi copertura via cavo si abbia al proprio indirizzo.

OneNet P.Iva è infatti proposta sia in versione con 1 linea che con 2 linee, e con prezzi scalabili e legati alla velocità ottenibile presso la sede del cliente.

Il range di costi spazia dai 30€ mensili IVA esclusa di una singola linea in ADSL,passando per i 40€ fino al 50€ per 2 linee con copertura in fibra ottica ; il portfolio Vodafone Business include anche un’offerta unica a partire da 40€ che unisce fisso e mobile.

Per i professionisti che operano in zone senza connettività di rete fissa via cavo (neppure ADSL), Vodafone propone Partita IVA Total Wireless Plus: connettività a banda larga tramite fixed wireless, con performance fino a 100 Mbit, per 35€ al mese.

Consapevole dell’attenzione ai costi del mondo dei piccoli imprenditori, Vodafone Business lascia libertà di scelta ai clienti su come pagare il contributo di attivazione: 5€ al mese per 48 mesi, oppure con un anticipo di 120€ + 5€ x 24 mesi o in unica soluzione da 240€. Una flessibilità che farà sicuramente piacere alle Partite IVA italiane.

Il portfolio di rete fissa Vodafone Business è ampiamente configurabile: Power 4G che, aggiunto alla propria offerta di rete fissa, permette di unire alla velocità già fornita dalla rete fissa quella della rete mobile in 4G, la Rete Sicura che protegge navigazione, pagamenti online e inibisce l’accesso a siti maligni; Digital Fax accessibile da qualsiasi dispositivo e gestione avanzata degli interni, cellulari possono diventare interni del centralino con numero di rete fissa su cui ricevere le chiamate ovunque.

Doveroso inoltre ricordare che è possibile aggiungere una larga serie di soluzioni digitali, come Microsoft 365, soluzioni di delivery per il proprio ristorante, sito web/digital marketing. Questi sono solo alcune delle principali opzioni, ed è più che evidente l’attenzione riservata da Vodafone Business alle necessità dei propri clienti, frutto di competenza e capacità non comune di ascolto dei feedback.

A fare da fulcro della rete a banda ultralarga, la ormai famosa Vodafone Power Station. Compatibile sia con Fibra GPON che con le linee FTTC e ADSL, la Vodafone Power Station vanta 4 porte LAN gigabit, 2 porte USB, doppia rete Wifi 2,4 e 5 GHz. La gestione, semplice ed evoluta al tempo stesso, è affidata ad una comoda interfaccia web e alla app Vodafone Station.

La spinta innovativa in Vodafone Business non si esaurisce mai, e per le linee FTTH ecco quindi la nuovissima Vodafone Wi-Fi 6 Station: Wi-Fi fino a 4 volte più veloce rispetto alle precedenti generazioni, e copertura fino al 30% superiore. E grazie al supporto di ben 120 device connessi contemporaneamente, anche il futuro è assicurato.

