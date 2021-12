Visa propone servizi di consulenza sulle criptovalute per aiutare i propri partner a solcare i mari di una nuova era di movimento di denaro

Il segmento delle criptovalute diventa sempre più interessante per gli istituti finanziari: secondo una nuova ricerca globale quasi il 40% dei proprietari di criptovalute passerebbe dalle banche primarie a banche che offrono prodotti basati sulle criptovalute

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V), leader mondiale nel settore dei pagamenti digitali, ha annunciato oggi il lancio di Global Crypto Advisory Practice, un’offerta nell’ambito di Visa Consulting & Analytics (VCA) pensata per assistere clienti e partner nel loro cammino di scoperta delle criptovalute. Questa iniziativa arriva in un momento in cui le valute digitali si affermano sempre di più nella coscienza popolare. Secondo una ricerca pubblicata oggi da Visa, la consapevolezza delle criptovalute tra i responsabili di decisioni finanziarie che hanno partecipato al sondaggio è quasi universale, toccando il 94% nel mondo.1

Capire l’ecosistema delle criptovalute è un primo passo fondamentale per istituti finanziari desiderosi di attrarre o mantenere i clienti con offerte cripto, rivenditori al dettaglio interessati a inserirsi nel mondo dei token non fungibili (NFT) o banche centrali orientate all’esplorazione delle valute digitali.

