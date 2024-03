Vestel si unisce a HEVC Advance Patent Pool

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Access Advance (“Advance”) oggi ha annunciato che Vestel Elektronik Sanayi Ticaret A.S. (“Vestel”) si è unita a HEVC Advance HEVC/H.265 Patent Pool in qualità di Licenziatario, ponendo termine a molti anni di cause legali in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito tra Vestel e Advance nonché numerosi concessori di licenza HEVC Advance.





“Siamo lieti di dare il benvenuto a Vestel come un prezioso Licenziatario in HEVC Advance Patent Pool”, commenta Pete Moller, Ceo Access Advance. “Ciò conferma una volta di più che le tariffe, la struttura del pool e i termini, compresa la nostra Norma sulle royalty duplicate, sono FRAND (equi, ragionevoli e non discriminatori). Ci aspettiamo che il fatto che Vestel diventerà un Licenziatario prezioso incoraggerà ulteriormente altri che rispettano lo standard HEVC/H.265 mentre rimangono senza licenza a unirsi a HEVC Advance Patent Pool per avvantaggiarsi in modo analogo della sua ampia e approfondita copertura di brevetti e di termini FRAND”.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video basati sugli standard più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari di brevetti sia per chi li implementa.

Attualmente Access Advance gestisce e amministra il gruppo di brevetti simili HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 23.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il gruppo di brevetti simili VVC Advance separati e indipendenti per la concessione in licenza di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. I pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance sono elementi dell’iniziativa relativa alla piattaforma codec video Access Advance che integra le tecnologie HEVC e VVC in una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate tramite l’Accordo ponte multicodec per licenziatari idonei i cui prodotti includono tecnologie codec sia HEVC che VVC. Questa innovazione risponde al desiderio del mercato di una struttura di nuova generazione per la concessione di licenze all’uso di gruppi di brevetti simili ancora più efficiente. Per maggiori informazioni visitare www.accessadvance.com.

