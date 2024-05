Ververica dimostra l’impegno globale nell’innovazione dello streaming di dati all’evento StreamON: Dare to (Data) Stream Big!

Promuovere l’educazione allo streaming di dati globale e le tecnologie trasformative





BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Ververica, un fornitore completo di piattaforme di dati di streaming, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione al prossimo evento StreamON: Dare to (Data) Stream Big!. Questo prestigioso evento, in programma per il 25 giugno 2024 ad Haarlem, Paesi Bassi, mostra l’impegno di Ververica nel sostenere l’innovazione e l’educazione nella comunità dello streaming di dati in tutto il mondo.

Organizzato in collaborazione con Evoura, azienda di consulenza di streaming di dati, questa conferenza di un giorno vedrà l’intervento del CEO di Ververica, Alexander Walden, che terrà un discorso presentando le ultime novità e le applicazioni nello streaming di big data. StreamON serve da piattaforma non solo per la leadership di pensiero ma anche per l’apprendimento pratico e il networking tra professionisti del settore tecnologico.

Il coinvolgimento di Ververica in StreamON vede l’inizio di più ampi eventi collegati su scala globale, evidenziando l’impegno dell’azienda nel potenziare le imprese attraverso il potenziale trasformativo delle tecnologie di streaming di dati. Progettato per servire professionisti di dati veterani e nuove leve nel settore, StreamON offre conoscenze dalle più innovative casistiche d’uso di streaming di dati da marchi globali come Uber e Netflix.

“La partecipazione ad eventi come StreamON si allinea perfettamente con la nostra missione di democratizzare le tecnologie di streaming di dati e condividere le pratiche migliori in varie industrie”, ha dichiarato Alexander Walden, CEO di Ververica. “Siamo entusiasti di radunare esperti ed entusiasti da tutto il mondo per discutere, imparare e plasmare il futuro dello streaming di dati”.

Informazioni su StreamON: Dare to (Data) Stream Big!

StreamON è un evento esclusivo dedicato ad esplorare il potere e le casistiche d’uso innovative dello streaming di dati. L’agenda comprende interventi, tavole rotonde di esperti, presentazioni mirate e sessioni interattive, tutte finalizzate a migliorare la comprensione e l’applicazione di tecnologie di streaming di dati nelle operazioni commerciali.

Informazioni su Ververica:

Ververica consente ai suoi clienti di liberare il valore dei loro dati. La piattaforma completa di dati in streaming di Ververica supporta un’ampia gamma di opzioni di distribuzione da un servizio cloud native interamente gestito (Ververica Cloud) al software in sede (Ververica Platform). Fondata dai creatori originali di Apache Flink® open source, Ververica possiede l’esperienza e la conoscenza per continuare a guidare l’innovazione delle tecnologie di dati in streaming. Questo primato è dimostrato dai contributi ai progetti di software in open source, da un ampio ambiente di apprendimento con dati in streaming (Ververica Academy), e dalla guida della conferenza Apache Flink e dei dati in streaming, Flink Forward. Per saperne di più, visitare il sito www.ververica.com.

