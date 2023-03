Vertiv XR aiuta a progettare i data center con la realtà aumentata

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv XR app, uno strumento innovativo per il settore dei data center che consente agli operatori, ai responsabili IT e ai partner di canale di visualizzare le soluzioni di Vertiv nella stessa posizione che occuperebbero in una determinata infrastruttura.

La rappresentazione virtuale – sottolinea l’azienda – facilita il lavoro dei decision-maker che operano nei moderni data center, fornendo loro un pratico strumento per progettare gli spazi e garantire assistenza dopo l’installazione, al fine di migliorare la conoscenza di come i nuovi apparati supporteranno le operazioni di computing e l’impatto sull’ingombro fisico. L’app è disponibile su Apple App Store e Google Play Store.

Vertiv XR app è uno strumento innovativo nel quadro delle progressive e continue iniziative di digitalizzazione promosse da Vertiv, che mantiene impegno e focus sulla customer experience e continua ad accrescere le risorse disponibili per clienti e partner di canale. La XR app è stata realizzata da Vertiv ed è il primo dispositivo nel suo genere a introdurre nello sviluppo dei data center la stessa tecnologia di fascia commerciale utilizzata per i progetti di ristrutturazione delle abitazioni.

“Con Vertiv XR app stiamo realizzando una sorta di interfaccia tra le interazioni fisiche e quelle digitali. L’app consente ai nostri clienti e partner di acquisire informazioni e consigli per l’acquisto, di percepire in modo tangibile come i nuovi prodotti interagiranno con gli ambienti esistenti e di analizzare i vari dettagli, il tutto a portata di mano“, ha dichiarato Cristian Scarpa, CIO EMEA & global vp customer & employee technologies di Vertiv.

Vertiv XR app accompagna gli utenti nella scelta e nel posizionamento dei nuovi prodotti, utilizzando la realtà aumentata per offrire una rappresentazione realistica e intuitiva dell’apparato stesso nell’ambiente desiderato, sia esso un data center, un ufficio, un corridoio o un locale. Gli utenti possono visionare ed esaminare le varie soluzioni Vertiv quando e dove preferiscono e possono restare informati anche dopo l’acquisto e l’installazione, osservando soluzioni complementari e condividendo sui social le loro esperienze su Vertiv.

“Questo stesso tipo di tecnologia è stato utilizzato per varie applicazioni di taglio consumer, aiutando i proprietari degli appartamenti a capire come potrebbero apparire i nuovi mobili nella loro cucina o i diversi rivestimenti della loro casa, ma non abbiamo mai trovato questo genere di applicazione nei data center. Stiamo offrendo loro l’opportunità di visionare le soluzioni prima dell’acquisto, consentendo quindi di effettuare la scelta dei prodotti Vertiv con consapevolezza e tranquillità“, ha dichiarato Martin Coulthard, global vice president for demand generation marketing di Vertiv.

Il grande impegno di Vertiv per la digitalizzazione – dichiara l’azienda – si concentra sullo sviluppo e sull’aggiornamento degli strumenti digitali che migliorano il servizio a clienti e partner, coinvolgendoli in base alle loro esigenze. La finalità principale è quella di migliorare le interazioni online degli utenti con Vertiv, di facilitare la ricerca di quanto necessario quando visitano il sito Vertiv.com o utilizzano Vertiv XR app, e di contribuire a rendere più produttive le relazioni di Vertiv con clienti e partner.