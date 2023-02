Vertiv presenta nuove soluzioni modulari prefabbricate per data center

Vertiv ha presentato Vertiv MegaMod e Vertiv MegaMod Plus, le soluzioni modulari prefabbricate (PFM) pronte per l’uso e implementabili in unità espandibili da 0,5 a 1 megawatt, per gestire carichi IT fino a 2 o più megawatt.

I moduli prefabbricati di alta gamma sono integrati e testati con i sistemi di gestione dell’alimentazione, le soluzioni di thermal management, il sistema per monitoraggio da remoto e i rack per le applicazioni IT di Vertiv, per garantire prestazioni superiori e consentire alle aziende di ridurre i tempi di implementazione fino al 40% rispetto alla realizzazione di un data center tradizionale. Le nuove soluzioni sono disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Le organizzazioni sono impegnate a distribuire le tecnologie di elaborazione in nuove sedi per soddisfare la domanda di prodotti e servizi aziendali digitali. MegaMod e MegaMod Plus, che offrono fino al 25% in più di capacità di rack e di condizionamento, consentono ai clienti di espandere le reti di data center di tipo core-to-edge e di implementare rapidamente nuove capacità di calcolo riducendo i costi iniziali, aumentando la prevedibilità e limitando i rischi rispetto alla realizzazione di data center tradizionali, grazie a processi produttivi di comprovata efficacia e a un elevato standard di controllo della qualità. Le due soluzioni offrono la possibilità di espandersi sia a livello orizzontale che verticale: MegaMod fornisce funzionalità di condizionamento all’interno della sala IT, mentre MegaMod Plus è configurato con moduli di espansione che favoriscono l’ampliamento degli ambienti IT da condizionare.

“Storicamente, le infrastrutture sono sempre state realizzate su misura, con tempi lunghi di esecuzione e ingenti investimenti di capitale iniziali. Tuttavia, le crescenti esigenze di digitalizzazione hanno spinto gli investitori e gli operatori dei data center a riconsiderare questo approccio”, ha dichiarato Viktor Petik, vice president e leader in EMEA del business Integrated Modular Solutions di Vertiv. “Con la crescita della domanda di servizi digitali, i gestori di data center sono in grado di sfruttare meglio questa opportunità se possono accelerare l’installazione di nuove infrastrutture. La notizia positiva è che i data center modulari prefabbricati come Vertiv MegaMod consentono alle realtà interessate di agire rapidamente”.

La flessibilità della soluzione è ideale per i data center di medie dimensioni e può essere facilmente implementata e ampliata in base alla crescita delle esigenze aziendali. Vertiv fornisce inoltre servizi end-to-end per un semplice start-up e un’operatività regolare, tra cui l’installazione, la messa in funzione, la manutenzione continua, il monitoraggio remoto e la formazione.