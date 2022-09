Versace sceglie Board per trasformare i processi di Retail Planning.

Board aiuta la casa di moda simbolo del lusso ad ottimizzare i processi di Allocation, Replenishment e Item Planning.

LONDON–(BUSINESS WIRE)–Board, la piattaforma leader globale di Intelligent Planning, che aiuta le organizzazioni a pianificare in modo più intelligente, consentendo di ottenere informazioni utili e risultati migliori, oggi ha annunciato che Versace, la casa di moda simbolo del lusso in tutto il mondo, ha scelto Board come soluzione per il Retail Planning.

Il Gruppo Versace distribuisce i suoi prodotti attraverso una rete diretta mondiale che comprende oltre 200 boutique di proprietà e più di 1500 distributori in tutto il mondo, con un fatturato superiore al miliardo di Eu.

A causa dell’evoluzione delle sfide legate all’approvvigionamento globale e al cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, Versace ha recentemente rinnovato la sua strategia di vendita al dettaglio aprendo nuovi negozi, rafforzando l’approccio multichannel e aumentando gli investimenti nell’efficienza dei processi cruciali di pianificazione aziendale.

“Board la piattaforma di Intelligent Planning, fornisce soluzioni flessibili e facili da usare necessarie per sostenere l’innovazione e la crescita del nostro Brand” ha affermato Francesco Loporcaro, IT Manager di Versace “La nostra scelta è stata influenzata dall’esperienza del settore e qualificata dalle principali società di consulenza, a testimonianza dell’affidabilità della tecnologia Board. Tutto questo ha dimostrato la capacità di Board nel supportare l’ambizioso piano di evoluzione del nostro processo di pianificazione”.

Versace si è rivolta a Board, già presente in azienda, per trasformare il processo di Item Planning a livello globale, calcolando i livelli di target stock e dell’allocazione iniziale.

Il conseguente processo di replenishment è stato reso ancor più sofisticato grazie a forecasting più accurati, che tengono conto del tasso di resi – un dato cruciale per il settore – e i trasferimenti tra i negozi, con l’obiettivo ultimo di migliorare e ottimizzare le posizioni di stock in tutta la filiera distributiva.

Board ha automatizzato il processo decisionale attraverso proposte di pianificazione basate su algoritmi, garantendo scalabilità e sicurezza in ogni fase grazie a una soluzione di Intelligent Planning.

“Siamo entusiasti che un marchio così importante nel panorama del retail di lusso come Versace abbia scelto Board. La strategia omnichannel, combinata con le mutevoli esigenze dei clienti e le sfide della supply chain, richiede una continua evoluzione e innovazione dei processi di pianificazione in risposta alle sfide in evoluzione del mercato retail” ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board.

About Versace

Versace è immediatamente riconosciuto in tutto il mondo per la sua sintesi di cultura e lusso italiano nella moda. La profonda venerazione del marchio per le arti classiche e il mito, rappresentato da simboli come la testa di Medusa e il motivo Greca, incontra la cultura contemporanea attraverso un uso caratteristico di stampe e design accattivanti. Versace è uno stile di vita che comprende prêt-à-porter, borse e accessori, gioielli, occhiali, fragranze, orologi, haute couture Atelier Versace e arredamento per la casa.

www.versace.com

About Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente, a oltre 2000 aziende nel mondo, di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni utili e migliorare i propri risultati.

Board consente di ottenere insight volti a guidare le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più agile e ottenere il pieno controllo delle performance.

Scegliendo Board, aziende internazionali, come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione.

Fondata nel 1994, e ora con 25 uffici in tutto il mondo, Board International è stata a lungo riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui Gartner, Nucleus e Dresner.

www.board.com

Contacts

Dan Chappell, VP Global Communications



dchappell@board.com