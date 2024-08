Veracode nomina il cofondatore Chris Wysopal Chief Security Evangelist e promuove Jens Wessling a Chief Technology Officer

Wysopal e Wessling aiuteranno a guidare l’azienda nella prossima fase di evoluzione del mercato e a supportare ulteriormente i clienti nell’acquisto, nella realizzazione e nell’implementazione di software sicuro

Brian Roche, CEO di Veracode, ha dichiarato, “Gli sviluppatori e i team di sicurezza si rivolgono a Veracode per aiutarli a mantenere sicuro il software, poiché l’ampia adozione di intelligenza artificiale (IA) aumenta il debito della sicurezza, aumentando un arretrato di sicurezza ingestibile. Come leader nella gestione del rischio delle applicazioni, abbiamo la soluzione più efficace oggi sul mercato per rendere sicura la catena di fornitura del software. Gli sviluppatori affrontano una sfida notevole nell’individuare la giusta piattaforma di sicurezza in un mare di opzioni, molte delle quali non sono uguali. Chris Wysopal, un pioniere del settore, ci aiuterà a distinguerci dalla folla e far emergere la voce e il valore di Veracode. Attraverso la leadership di Chris e Jens, continueremo a portare avanti le nostre soluzioni, offrire innovazione, educare il mercato e supportare ulteriormente i nostri clienti e partner in tutto il mondo”.

Da cofondatore di Veracode, Wysopal ha aiutato a creare lo spazio di prove di sicurezza dell’applicazione e continuerà a educare e formare la comunità tecnologica più estesa sulle migliori pratiche di sicurezza informatica. Nel suo nuovo ruolo di Chief Security Evangelist, Wysopal utilizzerà i suoi 25 anni di esperienza per esercitare influenza e sostenere i prodotti e i servizi di Veracode, con un impatto sui clienti esistenti e prospettivi, gli analisti e i responsabili delle politiche. Da esperto di sicurezza informatica da molti anni, nonché voce fidata sul mercato, Wysopal dedicherà anche del tempo a seguire la prossima generazione di professionisti di cybersecurity.

Wysopal ha affermato, “Chief Security Evangelist è un’evoluzione naturale del mio ruolo e soddisfa la mia passione per assicurare che la sicurezza sia al centro dello sviluppo, della installazione e del mantenimento del software. Si tratta di una combinazione perfetta per me, che ho la passione per aiutare i professionisti della sicurezza ad ogni livello a risolvere le loro sfide più urgenti in materia di cybersecurity. Sono anche altrettanto orgoglioso di passare il timone del CTO a Jens, che ha una solida tradizione di promuovere l’eccellenza tecnica, in modo che Veracode possa offrire ancora più innovazione e rendere sicura la catena di fornitura del software”.

Wessling è stato promosso al ruolo di Chief Technology Officer, Direttore tecnologico, dopo aver servito come Vice Presidente e Capo architetto a partire dal suo ingresso in azienda nel marzo 2024. Wessling è entrato in Veracode con oltre 25 anni di esperienza in cloud computing, data engineering e sviluppo di software per progettare l’architettura delle soluzioni sempre più interconnesse di Veracode. Nel suo nuovo ruolo di CTO, Wessling definirà e darà forma alla strategia tecnologica globale di Veracode, oltre a guidare i team di ricerca e sicurezza dei prodotti dell’azienda.

Wessling ha dichiarato, “È un onore per me ampliare il mio ruolo di leadership in Veracode—una società che è sempre stata all’avanguardia della sicurezza del software. La sicurezza della catena di fornitura del software è una delle sfide più grandi della cybersecurity, e sono impaziente di contribuire ancora di più mentre aiutiamo le organizzazioni a realizzare, acquistare e implementare software sicuro”.

Per saperne di più, guarda l’intervista con Chris e Jens—trasmessa in diretta giovedì 29 agosto 2024, alle ore 11:30 orario di New York e disponibile successivamente su richiesta.

Informazioni su Veracode

Veracode è un leader globale nella Gestione del rischio delle applicazioni per l’era dell’IA. Alimentata da trilioni di linee di scansioni di codici e un motore proprietario di recupero assistito dall’IA, la piattaforma Veracode è la scelta di fiducia di organizzazioni in tutto il mondo per realizzare e mantenere il sofware sicuro dalla creazione di codici allo sviluppo del cloud. Migliaia dei team di sviluppo e sicurezza più importanti al mondo utilizzano Veracode ogni secondo di ogni giorno per ottenere visibilità azionabile accurata di rischi utilizzabili, ottenere recupero di vulnerabilità in tempo reale e ridurre il debito della sicurezza su scala. Veracode è una società multipremiata che offre capacità per assicurare l’intero ciclo di vita di sviluppo del software, compreso Veracode Fix, Static Analysis, Dynamic Analysis, Software Composition Analysis, Container Security, Application Security Posture Management e Penetration Testing.

Per saperne di più, visitare www.veracode.com, il blog di Veracode, e LinkedIn ed X.

