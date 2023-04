Veracode lancia Veracode Fix e presenta la sicurezza software intelligente

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Veracode, leader nelle soluzioni intelligenti per la sicurezza, oggi presenta Veracode Fix, un nuovo prodotto basato sull’IA. Formato sul set di dati proprietario dell’azienda, Veracode Fix suggerisce come rimediare alle falle alla sicurezza rilevate nel codice e nelle dipendenze open source.

Cambio del paradigma, dal solo ‘Trova’ a ‘Trova e correggi’

“ Per troppo tempo le aziende hanno dovuto scegliere tra correggere i difetti di sicurezza del software e rispettare scadenze inflessibili per passare il codice in produzione. Veracode Fix consente di fornire software più sicuro in modo più rapido, a costi ridotti, e con maggior fiducia”, è il commento di Brian Roche, responsabile prodotti presso Veracode.

“ Grazie alla potenza dell’IA e dell’apprendimento automatico, che sfruttano la tecnologia GPT (Generative Pre-trained Transformer), stiamo rivoluzionando il modo in cui gli sviluppatori e i team per la sicurezza affrontano i problemi di sicurezza del software. Quasi vent’anni fa Veracode ha proposto in anteprima assoluta un nuovo standard di settore, sotto forma di piattaforma SaaS per la sicurezza basata sul cloud. Oggi superiamo i precedenti limiti e ci lasciamo alle spalle i test per la sicurezza delle applicazioni, per arrivare alla sicurezza intelligente del software”.

Sin dagli inizi, nel 2006, Veracode si è impegnata per aiutare le organizzazioni a individuare, comprendere e correggere i rischi alla sicurezza del software. Il rilascio di Veracode Fix porta la sicurezza del software al prossimo livello cambiando la portata della sicurezza delle applicazioni dal semplice ‘Trova’ a ‘Trova e correggi’.

Gli attacchi automatizzati richiedono una risposta automatizzata

Solitamente, quando viene rilevata una falla alla sicurezza, gli sviluppatori cercano e riscrivono il codice per risolvere manualmente il problema. Questo comporta uno sforzo enorme se applicato a migliaia di falle nella base del codice; si tratta di un approccio che, in linea generale, ritarda il passaggio in produzione e aumenta i pericoli per la sicurezza.

“ La correzione delle falle alla sicurezza è stato un impegno manuale, fino a oggi” ha affermato Roche. “ Con l’aumento degli attacchi automatizzati non è più possibile continuare a rimediare alle falle in modo totalmente manuale. Veracode Fix apre la strada a un meccanismo scalabile per eliminare le vulnerabilità prima che i malintenzionati possano sfruttarle”.

Veracode Fix sarà disponibile al pubblico con il supporto iniziale di Java e C# nel mese di giugno 2023. Per ulteriori informazioni su Veracode Fix fare clic qui.

Informazioni su Veracode

Veracode è la sicurezza software intelligente. Basata su quasi due decenni di dati, e proteggendo oltre 130 trilioni di righe di codice, la piattaforma per la sicurezza del software di Veracode permette ai team di sviluppo di individuare e correggere a ciclo continuo le falle alla sicurezza in ogni fase del moderno ciclo di vita dello sviluppo software. Veracode è la scelta di fiducia dei team di sicurezza, degli sviluppatori e dei leader aziendali di migliaia delle organizzazioni più innovative del mondo, ed è il pioniere della sicurezza del software per la prevenzione, il rilevamento e la risposta integrate. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.veracode.com, leggere il blog di Veracode e seguire l’azienda su LinkedIn e Twitter.

