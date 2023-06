Veracode lancia il programma partner Velocity nell’EMEA

LONDRA, PARIGI e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Veracode, fornitore leader di soluzioni software per la sicurezza intelligente, oggi ha annunciato il lancio del programma partner Veracode Velocity nella regione EMEA. L’iniziativa, di nuova strutturazione, consentirà ai partner di predisporre in modo rapido e redditizio le proprie pratiche per la sicurezza utilizzando la piattaforma per la sicurezza software intelligente di Veracode, che permette di perfezionare più rapidamente gli accordi commerciali, di espandere la quota di mercato e di aumentare il fatturato.





Dati i rischi che caratterizzano la supply chain del software e i rapidi progressi dell’IA generativa annunciati a cadenza settimanale, il software sicuro rappresenta una priorità crescente per le aziende di tutti i settori. A queste tendenze si accompagna la crescente sfida dell’integrazione della sicurezza nel ciclo di vita dello sviluppo del software. Progettato per aiutare i partner a rispondere a questa esigenza del mercato, il programma partner Velocity coniuga le capacità della piattaforma cloud nativa di Veracode con il supporto di professionisti dedicati e l’offerta per la generazione della domanda, per guidare la crescita dei servizi offerti ai clienti.

Il programma include nuove campagne di generazione della domanda, contenuto di preparazione tecnica e commerciale su richiesta e un nuovo programma basato sui ruoli per la formazione e la certificazione dei partner, che possono sfruttare questi asset per fornire ai clienti ulteriore valore, migliorare la collaborazione e aumentare i tassi di successo. L’espansione del programma partner Veracode Velocity nell’area EMEA fa seguito allo straordinario successo riscontrato dal programma nell’America settentrionale, dove è stato lanciato nel 2022, regione che da allora ha registrato un balzo dell’89% su base annua nel fatturato del canale generato dai partner e che di recente ha annunciato la strategia commerciale “Land with Channel” per promuovere la prossima fase della crescita di Veracode nell’America settentrionale.

“ Dal lancio del programma partner Velocity nell’America settentrionale, nell’estate del 2022, i nostri partner hanno riscontrato notevoli vantaggi e il feedback è stato straordinariamente positivo”, è il commento di Andre Cuenin, Chief Revenue Officer di Veracode. “ Siamo entusiasti di estendere all’EMEA questo modello strutturato e collaborativo, mentre espandiamo la presenza del canale nel mondo. I nostri partner di fiducia sono fondamentali per aiutarci nella nostra missione di far progredire le aziende con un software sicuro, e siamo pronti ad aiutarle a estendere le loro pratiche di sicurezza grazie a questo modello”.

Il nuovo approccio multilivello di Veracode Velocity

Tramite questo programma, i partner possono interagire e collaborare meglio con Veracode per centrare obiettivi e finalità comuni. La competenza, le abilità, le informazioni e le pratiche ottimali ottenute grazie a Veracode migliorano la capacità dei partner di fornire soluzioni e servizi leader di settore.

Suddiviso inizialmente in due livelli, il programma fornisce una struttura e un sistema formalizzato per classificare i partner in tutto il mondo e promuoverne i successi.

Livello 1- Partner Sprint: tutti i partner di Veracode partono da questo livello e possono accedere a tool come campagne marketing e programmi su richiesta, formazione e certificazioni, ricezione automatica di tutte le comunicazioni per i partner e risorse online tramite la Partner Community.

come campagne marketing e programmi su richiesta, formazione e certificazioni, ricezione automatica di tutte le comunicazioni per i partner e risorse online tramite la Partner Community. Livello 2- Partner Momentum: in base alle performance precedenti e al coinvolgimento con Veracode, determinati partner possono passare al livello Momentum e usufruire di marketing personalizzato e pianificato per investimenti del programma in linea con gli obiettivi ROI. Dispongono inoltre dell’accesso prioritario ai programmi di abilitazione e alle iniziative per migliorare le metriche delle performance chiave.

Lavorare in modo collaborativo

“ Siamo entusiasti di collaborare con Veracode come parte del programma partner Velocity”, ha commentato Anne Couly, Alliance Business Manager presso Devoteam Cyber Trust. “ I vantaggi offerti dal programma, come la formazione e la certificazione, le offerte che generano domanda e l’opportunità di collaborare a stretto contatto con esperti per diffondere l’adozione di SecDevOps presso i nostri clienti, storici o potenziali, ci consentiranno di velocizzare le nostre attività per la sicurezza e di fornire solidi risultati ai clienti”.

Per ulteriori informazioni sul programma partner Veracode Velocity visitare il sito web dell’azienda oppure contattare partnerprogram@veracode.com.

Informazioni su Veracode

Veracode è la sicurezza intelligente del software. La piattaforma Veracode Software Security rileva a ciclo continuo falle e vulnerabilità in ogni fase del moderno ciclo di vita dello sviluppo software. Grazie alla potente intelligenza artificiale addestrata da trilioni di righe di codice, i clienti di Veracode risolvono i punti critici più velocemente e con precisione elevata. I team di sicurezza, gli sviluppatori e i dirigenti d’azienda di migliaia di organizzazioni leader a livello mondiale si affidano con fiducia a Veracode, il pioniere che ridefinisce di continuo il significato di sicurezza intelligente del software. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.veracode.com, il blog di Veracode, Linkedin e Twitter.

Copyright © 2023 Veracode, Inc. Tutti i diritti riservati. Veracode è un marchio registrato di Veracode, Inc. negli Stati Uniti e può essere registrato in alcune altre giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotto, marchio o logo appartengono ai rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati nel presente comunicato stampa sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa e media

Katy Gwilliam



Responsabile delle PR globali di Veracode



kgwilliam@veracode.com

+44.7584.341.110