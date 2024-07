Veracode lancia il nuovo Velocity™ Partner Program e presenta un programma di certificazione tecnica

Su scala globale, il programma offre premi e vantaggi che rinforzano la capacità dei partner di fornire soluzioni di valore ai propri clienti

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Veracode, leader globale nella gestione del rischio applicativo, ha annunciato il lancio del suo Veracode® Velocity™ Partner Program, un progetto che offre nuove opportunità di collaborazione, mettendo a disposizione dei partner soluzioni innovative e complete per la gestione del rischio applicativo e del cloud in Nord America, LATAM, EMEA e APAC. Il potenziamento del programma introduce un approccio semplificato che aggiunge valore alla collaborazione con rivenditori e distributori.





“ Il mondo della sicurezza applicativa sta vivendo una rivoluzione radicale, con l’esplosione dell’intelligenza artificiale ad accelerare ulteriormente gli impegni globali in materia di sicurezza del software. Ciò determina un cambiamento nel modo di operare di molti partner, che necessitano di capacità tecniche ancora più avanzate”, ha dichiarato Chris Peterson, Vice President of Global Channels di Veracode. “ Con il lancio del nostro Global Partner Program, stiamo definendo un nuovo standard di collaborazione nel settore”.

Grazie al programma Velocity™, i nostri partner possono aiutare più facilmente i loro clienti a produrre su scala applicazioni sicure, dal codice al cloud, tramite la piattaforma di Application Risk Management di Veracode. Inoltre, possono migliorare in modo significativo le loro offerte di servizi di sicurezza grazie a correzioni abilitate dall’AI, alla visibilità azionabile delle falle potenzialmente sfruttabili e alla facilità di onboarding e di integrazione con il loro stack tecnologico DevSecOps. La recente acquisizione di Longbow Security amplia ulteriormente la portata del mercato di Veracode mediante il suo ecosistema di fornitori strategici di sicurezza.

Il Velocity Partner Program di Veracode ha una struttura a più livelli, a rispecchiare le differenze di di impegno e investimento. Tra i vantaggi che offre ci sono l’accesso anticipato ai prodotti Veracode, l’invito ai Veracode Technical Summits e l’ingresso nel Partner Technical Advisory Council, la partecipazione ai programmi di thought leadership, di accelerazione del business e investimenti di marketing.

Nell’ambito del programma Velocity™, Veracode ha presentato anche il suo nuovo programma di certificazione tecnica, che offre ai partner la possibilità di certificarsi su quattro livelli progressivi, eliminando qualsiasi requisito di formazione professionale continua e aumentando la visibilità delle competenze con i badge Credly, contribuendo a promuovere i servizi e le vendite dei partner.

Un impatto rivoluzionario

Il nuovo Partner Program di Veracode è già attivo, con numerosi partner che stanno già riscontrando i vantaggi di una maggiore collaborazione e supporto.

“ Il nuovo Partner Program di Veracode trasforma il modo in cui ci rapportiamo con le soluzioni di sicurezza. I suoi livelli strutturati e i chiari incentivi ci permettono di allineare i nostri investimenti direttamente ai risultati, a vantaggio sia dei clienti che della nostra strategia aziendale. Inoltre, non solo sostiene la nostra crescita, ma migliora anche la capacità di fornire più efficacemente soluzioni di sicurezza complete ai clienti”, ha affermato Traci Byrne, Head of Global Security Strategy & GTM di World Wide Technology.

“ Il nostro team è entusiasta dei miglioramenti apportati dal nuovo Partner Program di Veracode”, ha dichiarato Michelle Jones, Senior Manager of Strategic Alliances di GuidePoint Security. “ La chiarezza e la semplicità del programma ci permettono di concentrarci maggiormente sulla realizzazione di valore e non sulla gestione delle complessità. Grazie alla nostra partnership strategica, possiamo offrire un servizio migliore ai nostri clienti e ottenere significativi miglioramenti nella gestione del rischio applicativo”.

“ Il nuovo programma risponde direttamente alle crescenti esigenze dei nostri partner, offrendo loro un percorso chiaro verso il successo di business. Il nostro obiettivo è sempre quello di consentire ai partner di far crescere le loro attività e di fornire congiuntamente soluzioni di sicurezza di livello superiore in tutto il mondo”, ha concluso Chris Peterson.

Per ulteriori informazioni su Veracode e sul nuovo partner program, si prega di visitare il sito di Veracode.

Veracode

Veracode è leader mondiale nella gestione del rischio applicativo nell’era dell’intelligenza artificiale. Alimentata da trilioni di linee di scansioni di codice e da un motore di remediation proprietario assistito da intelligenza artificiale, la piattaforma Veracode ha la fiducia di aziende di tutto il mondo per costruire e mantenere il software sicuro, dalla creazione del codice alla distribuzione nel cloud. Migliaia di team di sviluppo e sicurezza leader a livello mondiale utilizzano Veracode ogni secondo, ogni giorno, per ottenere visibilità accurata e fattibile del rischio di exploit, correzione delle vulnerabilità in tempo reale e per ridurre il debito di sicurezza su scala. Veracode è un’azienda pluripremiata che offre funzionalità per la sicurezza dell’intero ciclo di vita dello sviluppo del software, tra cui Veracode Fix, analisi statica, analisi dinamica, analisi della composizione del software, sicurezza dei container, gestione della postura di sicurezza delle applicazioni e penetration test.

Per saperne di più, visitate il sito www.veracode.com, il blog di Veracode, LinkedIn e Twitter.

Copyright © 2024 Veracode, Inc. Tutti i diritti riservati. Veracode è un marchio registrato di Veracode, Inc. negli Stati Uniti e può essere registrato in alcune altre giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotti, marchi o loghi appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Contacts

Contatti Stampa

AxiCom



Sandro Buti, Angela Spiaggi, Lorenzo Borghi



veracode_italy@axicom.com