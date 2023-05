Veracode è stato nominato leader nel Magic Quadrant™ Application Security Testing per la decima volta consecutiva

Veracode è stata anche riconosciuta come 2022 Customers’ Choice for Application Security Testing in Gartner® Peer Insights, in quanto il 97% della quota clienti“la raccomanderebbe”.

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Veracode, uno dei principali provider di soluzioni intelligenti per la sicurezza del software, è stato posizionato come 10 volte Leader nel Magic Quadrant di Gartner Inc. del 2023 per il testing in materia di sicurezza delle applicazioni, una valutazione approfondita dei concorrenti del mercato. Magic Quadrant for Application Security Testing, una valutazione approfondita dei concorrenti del mercato. L’azienda è stata riconosciuta come Leader nel rapporto ogni volta da quando è stato pubblicato.

Con il feedback indipendente e le valutazioni delle recensioni dei clienti che culminano in una “disponibilità a raccomandare” del 97% (sulla base di 61 recensioni, al 31 luglio 2022), Veracode è stata anche aggiudicata il titolo di Customers’ Choice for Application Security Testing in Gartner® Peer Insights.

Sam King, Chief Executive Officer di Veracode, ha dichiarato: “ Per più di 17 anni, abbiamo avuto un impegno incessante nel rendere il software sicuro un vantaggio competitivo per i nostri clienti. La nostra continua posizione di Leader nel Magic Quadrant di Gartner, combinata con il nostro riconoscimento come Customer’s Choice, riteniamo dimostri la fiducia riposta in noi ogni giorno da sviluppatori, team di sicurezza e leader aziendali di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di dire che Veracode è stato uno dei pionieri della sicurezza delle applicazioni e ora stiamo spingendo la categoria verso il futuro: la sicurezza intelligente del software”.

Il responsabile della sicurezza delle applicazioni di una società bancaria nel recensire Veracode nei Peer Insights™ di Gartner ha dichiarato: “ Di tutte le aziende che effettuano POC (Proof of Concepts)… solo Veracode dimostra di essere un’azienda solida e di alto livello o abbastanza da inserire nel nostro istituto finanziario”. Un analista della sicurezza di un’altra azienda ha commentato, per avere successo, un prodotto deve fare bene due cose: ‘performance del prodotto’ e ‘supporto’. Veracode vi offre il meglio di entrambi i mondi, un ottimo prodotto con un ottimo supporto”.

Protezione della supply chain del software

Veracode offre assistenza all’UE e al Regno Unito attraverso la sua regione europea dedicata, un’istanza dell’UE che consente alle organizzazioni europee di risolvere i problemi di residenza dei dati. L’azienda ha anche ottenuto l’autorizzazione per gli Stati Uniti Il Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP), che rende disponibili diversi strumenti alle agenzie federali statunitensi che desiderano trovare e correggere le vulnerabilità della catena di fornitura del software in conformità con i mandati di conformità. Veracode è l’unico fornitore di analisi della composizione del software elencato nel mercato FedRAMP.

King ha dichiarato: “ La crescente dipendenza dal codice di terze parti, insieme alle normative emergenti in materia di sicurezza del software e conformità dei dati, rappresentano alcune delle sfide più importanti per i nostri clienti. Per alleviare la pressione sulle organizzazioni, il nostro database proprietario tiene traccia del rischio open-source e la nostra piattaforma fornisce una scansione continua attraverso diversi strumenti, tra cui la sicurezza dei container, la scansione dell’infrastructure-as-code (IaC) e le funzionalità di Software Bill of Materials (SBOM)”.

La recente aggiunta di Peer Benchmarking di Veracode – una nuova funzionalità self-service che consente alle organizzazioni di misurare le proprie prestazioni in termini di falle e bonifica rispetto ai colleghi del settore – consente inoltre ai leader della sicurezza di valutare l’impatto dei propri investimenti e di dimostrare il valore per l’azienda.

La forza della visione: offrire competenze in base alle esigenze dei clienti

Nell’ultimo anno, Veracode ha anche effettuato due acquisizioni significative, alle quali l’azienda attribuisce la sua posizione nel rapporto. In primo luogo, l’acquisizione del tool dell’azienda tedesca Crashtest Security ha potenziato le capacità di analisi dinamica e di penetration testing di Veracode per le applicazioni web e le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), oltre ad ampliare l’accesso dei clienti a livello globale. Più di recente, l’acquisizione della tecnologia di auto-remediation di Jaroona, un Cool Vendor™ Gartner® 2021 per DevSecOps, ha permesso il lancio di Veracode Fix. Il nuovo prodotto dotato di intelligenza artificiale suggerisce automaticamente i rimedi per le falle di sicurezza riscontrate nel codice e nelle dipendenze open-source.

Brian Roche, Chief Product Officer di Veracode, ha dichiarato: “ Uno dei maggiori problemi che i nostri clienti esprimono è quello di mitigare l’intensificarsi delle minacce contro una superficie di attacco in espansione, accelerando al contempo la velocità di sviluppo e riducendo al minimo i costi. Nell’ultimo anno abbiamo investito molto nella nostra piattaforma per sviluppare soluzioni automatizzate che eliminano gli attriti per gli sviluppatori e forniscono ai team di sicurezza una visione completa del rischio. Il lancio di Veracode Fix risponde all’esigenza di ampliare la nostra attenzione dai test di sicurezza delle applicazioni alla sicurezza intelligente del software”.

Per scaricare una copia gratuita del rapporto completo Gartner Magic Quadrant 2023, visitare il sito web di Veracode.

Per saperne di più sulla sicurezza intelligente del software di Veracode, visitate il sito: https://www.veracode.com/products

1Gartner, Magic Quadrant for Application Security Testing, Mark Horvath, Dale Gardner, Manjunath Bhat, Ravisha Chugh, Angela Zhao, 17 maggio 2023.

2Gartner, “ Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Application Security Testing” by Peer Contributors, 30 settembre 2022.

Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle nostre pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione alla presente ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti da opinioni di singoli utenti finali basate sulle proprie esperienze e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questi contenuti e non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito a questi contenuti, alla loro accuratezza o completezza, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, Magic Quadrant, Cool Vendors e PEER INSIGHTS sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate e sono utilizzati qui con l’autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Informazioni su Veracode

Veracode è la sicurezza intelligente del software. La piattaformaVeracode Software Security di Veracode individua continuamente difetti e vulnerabilità in ogni fase del moderno ciclo di vita dello sviluppo del software. Grazie alla potente intelligenza artificiale addestrata da trilioni di linee di codice, i clienti di Veracode risolvono le falle più velocemente e con grande precisione. Affidata ai team di sicurezza, agli sviluppatori e ai leader aziendali di migliaia di organizzazioni leader a livello mondiale, Veracode è il pioniere e continua a ridefinire il significato di sicurezza intelligente del software.

Copyright © 2023 Veracode, Inc. Tutti i diritti riservati. Veracode è un marchio registrato di Veracode, Inc. negli Stati Uniti e può essere registrato in alcune altre giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotto, marchio o logo appartengono ai rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati nel presente comunicato stampa sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Katy Gwilliam



kgwilliam@veracode.com