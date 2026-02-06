Veracode conclude un anno da record di crescita e innovazione tra la domanda crescente di gestione del rischio delle applicazioni

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Veracode, il leader globale nella gestione del rischio applicativo, oggi ha annunciato un anno di notevole slancio aziendale, innovazione dei prodotti e crescita della clientela per tutto il 2025. La società ha registrato forti prestazioni nel quarto trimestre 2025, con un nuovo valore annuo del contratto (VAC) che aumenta dell'81 percento di anno in anno, sottolineando la trazione sostenuta del mercato e l'aumento della domanda delle sue soluzioni.

Le robuste prestazioni di Veracode sono state alimentate dalla crescente domanda di gestione del rischio applicativo, poiché le organizzazioni hanno navigato le doppie pressioni della rapida adozione dell'intelligenza artificiale e le sempre più complesse catene di fornitura del software. I team di sicurezza e sviluppo ora stanno dando la priorità a piattaforme complete che offrono visibilità, controllo e conformità negli ecosistemi applicativi, aiutandoli a rispondere ai requisiti normativi che cambiano e a gestire i rischi moderni dello sviluppo.

“ Il 2025 si è concluso in maniera eccezionale, e questo è un diretto risultato del nostro impegno incessante a garantire il successo dei clienti”, ha dichiarato Brian Roche, CEO di Veracode. “ L'obiettivo di Veracode è permettere alle organizzazioni di affrontare le sfide crescenti che definiscono lo scenario odierno della sicurezza: il codice generato dall'IA, la gestione delle superfici di attacco esterne, le vulnerabilità della complessa catena di fornitura e la pressione per securizzare il software a velocità e su scala senza precedenti. I nostri team sono rimasti focalizzati su questo obiettivo per tutto l'anno, fornendo ogni giorno visibilità, intelligenza e garanzia ineguagliate”.

L'acquisizione di clienti ha registrato un'accelerazione nel 2025, con l'aggiunta di oltre 130 nuove organizzazioni solo nell'ultimo trimestre. La forza della proposta di valore di Veracode si è riflessa nelle dimensioni degli accordi, contrassegnati dalla chiusura di contratti pluriennali e a sette cifre in vari settori e casi d'uso. La performance della società è stata evidenziata dall'aumento della domanda di piattaforme complete che gestiscono il rischio nell'intero ciclo di vita di sviluppo del software, dalla creazione di codici all'implementazione sul cloud.

Nel 2025, la piattaforma Veracode ha elaborato la cifra record di 420 trilioni di righe di codice e ha aiutato i clienti a riparare 131 milioni di guasti. Questo dimostra una chiara tendenza del settore verso l'attiva riduzione del debito della sicurezza piuttosto che limitarsi a verificare la conformità.

Questo slancio si è basato sulle novità dei prodotti chiave, tra cui il lancio del Veracode Package Firewall per bloccare pacchetti open-source nocivi prima che entrino nell'ambiente di sviluppo, e dell'External Attack Surface Management per ridurre in modo proattivo il rischio in tutte le risorse che si interfacciano con internet.

La leadership di Veracode è stata convalidata da clienti e dai migliori analisti del settore. La società si è aggiudicata i premi TrustRadius Top Rated e Buyers Choice per il 2025 ed è stata nominata Leader nella Forrester Wave for Static Application Security Testing (SAST), nel Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing, e nel IDC MarketScape for Application Security Posture Management (ASPM). Veracode ha inoltre guidato la conversazione nel settore sui rischi emergenti, pubblicando il primo GenAI Code Security Report e il 2025 State of Software Security Report, ed è stata presentata in un documentario della CNBC riguardante la gestione del rischio applicativo per lo sviluppo moderno.

“ Sono incredibilmente fiero di ciò che abbiamo ottenuto nel 2025 e sono impaziente di vedere il successo costante nell'anno a venire, mentre continuiamo a migliorare la nostra piattaforma e a fornire visibilità completa in tutta la superficie di attacco”, ha concluso Roche. " La nostra missione rimane chiara: fornire una piattaforma che dia alle organizzazioni la fiducia totale nel software che creano, acquistano, eseguono e condividono. È il futuro che stiamo creando".

Informazioni su Veracode

Veracode è un leader globale nella gestione del rischio applicativo per l'era dell'AI. Basata su trilioni di linee di scansioni di codici e su un motore proprietario di recupero assistito dall'AI, la piattaforma Veracode offre sicurezza software adattiva ed è la scelta a cui si affidano le organizzazioni di tutto il mondo per realizzare e mantenere la sicurezza del software, dalla creazione di codici all'implementazione sul cloud. Migliaia dei team di sviluppo e sicurezza più importanti al mondo utilizzano Veracode ogni secondo di ogni giorno per ottenere visibilità accurata e fruibile sui rischi utilizzabili, rimediare in tempo reale alle vulnerabilità e ridurre i problemi di sicurezza su larga scala. Veracode è una società pluripremiata che offre capacità in grado di tutelare l'intero ciclo di vita di sviluppo del software grazie a prodotti come Veracode Fix, Static Analysis, Dynamic Analysis, Software Composition Analysis, Container Security, Application Security Posture Management, Malicious Package Detection, Package Firewall e Penetration Testing.

Per saperne di più, visitare www.veracode.com, il blog di Veracode e seguire l'azienda su LinkedIn e X.

