Veracode apre un nuovo ufficio a Praga con Accion Labs

L’espansione europea fornisce un supporto globale alla comunità tecnologica ricchissima di talenti

PRAGA–(BUSINESS WIRE)–Veracode, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di sicurezza software intelligenti, ha annunciato oggi l’apertura ufficiale della sua nuova struttura di ingegneria a Praga, nella Repubblica Ceca (Prague Engineering Centre). Il centro è stato costruito in collaborazione con Accion Labs, un fornitore globale di servizi di ingegneria di prodotti software end-to-end, e sfrutterà un maggiore supporto internazionale per fornire le soluzioni di sicurezza software leader di mercato di Veracode.





Mentre Veracode continua ad espandere la sua impronta globale, recentemente con l’acquisizione della soluzione di analisi dinamica di Crashtest Security in Germania e il lancio della sua istanza europea basata sul cloud, il nuovo centro di eccellenza ingegneristica consentirà la crescita delle capacità europee di ricerca e sviluppo di Veracode. L’operazione consentirà una maggiore velocità di sviluppo dei prodotti e delle innovazioni per il mercato.

Brian Roche, Chief Product Officer di Veracode: “ Per quasi due decenni, Veracode ha permesso ai clienti di proteggere oltre 100.000 miliardi di linee di codice. L’apertura odierna della nostra nuova struttura di ingegneria a Praga è un momento fondamentale per noi, in quanto continuiamo la nostra espansione globale e il nostro sostegno per costruire su questo slancio. Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nostri nuovi ingegneri altamente qualificati nel crescente team di Ricerca e Sviluppo, che aumenteranno la nostra capacità di innovazione e offriranno un valore differenziante sul mercato per i clienti di tutto il mondo”.

Grazie a un’unica piattaforma centralizzata che offre una visibilità completa della postura di sicurezza, utilizzando una serie completa di soluzioni di test, Veracode protegge il codice in tutte le lingue delle applicazioni open-source, legacy e cloud-native. La piattaforma di sicurezza continua del software di Veracode individua e corregge automaticamente le vulnerabilità lungo il ciclo di vita dello sviluppo del software, offrendo facilità d’uso, velocità e risultati concreti ai team di sicurezza, agli sviluppatori e ai Board.

Tom Collins, Chief Operating Officer di Accion Labs, ha aggiunto: “ Il centro di Praga accelera il nostro impegno strategico verso l’UE e siamo entusiasti di collaborare con Veracode e di riunire un centro di ingegneria di prim’ordine”.

L’apertura dell’ufficio a Praga arriva poco dopo che la sede centrale di Veracode a Burlington, MA, è stata nominata un “Top Place to Work in Massachusetts” dal Boston Globe e un “2023 Top Workplaces USA” da Energage.

Il nuovo centro di ingegneria di Praga apre ufficialmente oggi. Le posizioni aperte sono attualmente disponibili qui.

Informazioni su Veracode – www.veracode.com

Veracode è un partner AppSec leader nella creazione di software sicuro, nella riduzione del rischio di violazione della sicurezza e nell’aumento della sicurezza e della produttività dei team di sviluppo. Di conseguenza, le aziende che utilizzano Veracode possono far progredire la loro attività e il mondo. Grazie alla combinazione di automazione dei processi, integrazioni, velocità e reattività, Veracode aiuta le aziende a ottenere risultati accurati e affidabili per concentrare i loro sforzi sulla correzione, e non solo sulla ricerca, di potenziali vulnerabilità. Per saperne di più www.veracode.com, sul blog Veracode, su LinkedIn, e su Twitter.

Informazioni s Accion Labs – www.accionlabs.com

Lo scopo principale di Accion è quello di avere un impatto sulle vite trasformando le aziende attraverso l’innovazione. Distribuita in 22 uffici globali, Accion ha un organico di ingegneri di oltre 5.000 dipendenti. Accion si impegna con i suoi clienti in una serie di modelli di impegno collaborativi e “white-box” che includono team estesi e progetti “chiavi in mano”. Accion possiede l’esperienza nella costruzione di nuovi prodotti e nella reingegnerizzazione di quelli esistenti, utilizzando tecnologie e innovazioni all’avanguardia. Guidata da un team di leadership imprenditoriale che si concentra sull’esecuzione, sui risultati e sull’apprendimento continuo, Accion Labs è stata riconosciuta come una delle aziende a più rapida crescita di Pittsburgh dal Pittsburgh Business Times e come leader nell’innovazione da Smart Business Magazine. Per saperne di più su Accion www.accionlabs.com / LinkedIn / Prague Engineering Centre

