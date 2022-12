Veracode aggiunge una capacità di analisi dinamica avanzata con l’acquisizione della soluzione di sicurezza Crashtest

L’acquisizione fornisce un’offerta migliorata per i clienti che cercano di proteggere la superficie di attacco delle applicazioni Web

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Veracode, fornitore leader a livello mondiale di moderne soluzioni per la verifica della sicurezza delle applicazioni, ha annunciato oggi di aver acquisito lo strumento di sicurezza del software Crashtest Security, con sede in Germania, un prodotto per il dynamic application security testing (DAST) orientato agli sviluppatori. L’investimento rafforzerà le capacità DAST esistenti disponibili come parte della piattaforma di sicurezza continua del software di Veracode e amplierà l’accesso dei clienti a livello globale.

Le applicazioni Web stanno rapidamente diventando il vettore di attacco più sfruttato dagli attori delle minacce informatiche che cercano di infiltrarsi nelle aziende e nelle infrastrutture critiche. Infatti, le applicazioni web sono ora responsabili del 40% delle violazioni*. Il prodotto Crashtest Security rende ancora più semplice l’inizio della scansione delle applicazioni web in ambienti runtime per trovare le vulnerabilità per le quali l’analisi statica non è più adatta. Questa soluzione di facile utilizzo per gli sviluppatori integra le capacità della piattaforma di Veracode come parte di un programma completo di sicurezza delle applicazioni moderne che protegge l’intero software development life cycle (SDLC).

Brian Roche, Chief Product Officer di Veracode, ha dichiarato: “ I nostri clienti non sono mai stati così sotto pressione per proteggere le loro applicazioni web in risposta all’aumento dei rischi. Cercano prodotti semplici da usare che possano essere introdotti rapidamente e senza problemi. Il prodotto Crashtest Security offre proprio la soluzione: è uno strumento DAST altamente innovativo e ha già radici profonde nel mercato europeo. Questa acquisizione supporta la crescente domanda di scansioni run-time e consente ai clienti di sperimentare rapidamente e facilmente gli ultimi sviluppi del DAST”.

Dynamic Analysis di Crashtest Security

Crashtest Security, con sede a Monaco, in Germania, è stata fondata nel 2017. La soluzione può essere utilizzata per analizzare app basate su JavaScript, API REST (Representational state transfer) e app web tradizionali, e automatizzare i test di sicurezza tramite l’integrazione nella pipeline di sviluppo del software.

Veracode incorporerà lo strumento Crashtest nel suo portafoglio esistente, consentendo ai clienti di utilizzare le stesse credenziali di accesso per entrambi i prodotti. Gli utenti potranno sfruttare gli aspetti più potenti della tecnologia integrata per una visione a 360 gradi dell’architettura di scansione e di reporting in tutte le applicazioni che utilizzano un prodotto DAST.

Felix Brombacher, CEO e co-fondatore di Crashtest Security, ha dichiarato: “ Siamo entusiasti di estendere le funzionalità avanzate di DAST a un mercato più ampio. Abbiamo investito molto nella nostra soluzione plug-and-play per soddisfare le richieste dei clienti in Europa e consentire un testing continuo durante il processo di sviluppo. L’acquisizione della nostra tecnologia di analisi dinamica e delle nostre risorse da parte di Veracode ci permetterà di fornire la prossima generazione di DAST ai clienti di tutto il mondo.”

Per saperne di più sulla soluzione di analisi dinamica e su come portare la sicurezza del software al livello successivo, fare clic qui.

* 2022 Verizon Data Breach Investigations Report, maggio 2022

Informazioni su Veracode

Veracode è un partner leader nel settore AppSec per la creazione di software sicuro, la riduzione del rischio di violazione della sicurezza e l’aumento della sicurezza e della produttività dei team di sviluppo. Di conseguenza, le aziende che utilizzano Veracode possono far progredire la propria attività e il mondo. Grazie alla combinazione di automazione dei processi, integrazioni, velocità e reattività, Veracode aiuta le aziende a ottenere risultati accurati e affidabili per concentrare i propri sforzi sulla correzione, e non solo sulla ricerca, di potenziali vulnerabilità. Per saperne di più www.veracode.com, sul Blog di Veracode, su LinkedIn, e su Twitter.

