Velos IoT lancia la soluzione Connect LPWA

ST. HELIER, Jersey–(BUSINESS WIRE)–Velos IoT è lieta di annunciare il lancio della sua ultima soluzione di connettività – Connect LPWA, che offre una delle più grandi soluzioni di copertura Low Power Wide Area del mercato – destinata a rivenditori, aziende e OEM che attualmente utilizzano reti 2G e 3G e che desiderano dispositivi efficienti dal punto di vista energetico distribuiti in tutto il mondo con costi ridotti e massima durata della batteria.

A seguito del lancio dei servizi 5G da parte degli operatori di rete mobile, molti di essi devono riutilizzare lo spettro attualmente assegnato alle reti 2G e 3G. Le aziende devono pianificare e trovare sostituzioni alternative per queste reti il prima possibile per ridurre al minimo l’impatto sulla loro attività. Non è quindi una questione di “se” ma di “quando” implementare la tecnologia LPWA per la connettività IoT.

La soluzione Connect LPWA di Velos IoT offre connettività sulle due tecnologie LPWA più diffuse: NB-IoT e CAT-M1. La connettività NB-IoT è attualmente disponibile su 47 reti in 35 Paesi, quella LTE-M (CAT-M1) su 77 reti in 42 Paesi, e l’elenco è in continua crescita. Entrambe le opzioni supportano funzionalità a basso consumo come PSM (Power Saving Mode) ed eDRX (extended Discontinuous Reception); gli utenti possono assegnare IP dinamici e fissi e connettersi in modo sicuro tramite APN personalizzati, il tutto gestito sulla Nomad Connectivity Management Platform con un’unica fattura.

La soluzione Connect LPWA contribuirà a massimizzare la durata dei dispositivi con una gestione efficiente delle batterie su una tecnologia di rete IoT progettata per il futuro.

Graham Hart-Ives, vicepresidente delle vendite di Velos IoT, ha dichiarato:

“Gli utenti IoT stanno affrontando un problema reale con la dismissione delle reti 2G e 3G in tutto il mondo. Velos IoT crede fermamente che le nostre nuove opzioni di connettività consentiranno ai clienti che non hanno altra scelta se non quella di sostituire i dispositivi con un’alternativa a lungo termine ed economicamente vantaggiosa”.

Informazioni su Velos IoT

Connettività IoT gestita sostenibile, sicura e scalabile

Precedentemente JT IoT, ora un’azienda globale combinata con Velos IoT, Top Connect e NextM2M. Velos IoT è un fornitore leader di soluzioni di connettività IoT con oltre dieci anni di conoscenza del settore e una forte stabilità finanziaria. Forniamo connettività IoT globale e resiliente con oltre 600 reti gestite attraverso una piattaforma di gestione della connettività di livello mondiale a oltre 17 milioni di dispositivi cellulari in tutto il mondo. Che si tratti di un’azienda in crescita o di un’impresa globale, disponiamo di un modello aziendale completamente scalabile che può essere adattato alle vostre specifiche esigenze aziendali.

LinkedIn: Velos IoT

Twitter: @velosiot

velosiot.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gergana Dimitrova



marketing@velosiot.com