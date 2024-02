Velos IoT Group nomina il nuovo CEO

ST. HELIER, Jersey–(BUSINESS WIRE)–Velos, un rinomato fornitore nel settore della connettività di Internet delle cose, annuncia il suo prossimo Direttore Generale, Colin Chew.









Colin sostituisce Graeme Millar ed entra nel ruolo in un periodo segnato dai traguardi significativi raggiunti sotto la direzione di Graeme, compresa la scissione da JT e le acquisizioni di TopConnect e NextM2M. Questa transizione ai vertici riflette il piano strategico continuo del CdA per Velos, sottolineando il suo impegno nella crescita e nella leadership nel settore dell’IoT.

Phil Male, Presidente di Velos, ha commentato sul cambio di leadership:

“Il CdA riconosce i contributi di Graeme durante il suo incarico di CEO e gli augura ogni successo in futuro. Passando alla nuova direzione, prevediamo di mantenere il nostro slancio e di rafforzare ulteriormente le solide basi gettate negli ultimi anni”.

In occasione della nomina di Colin, Phil ha aggiunto:

“Velos è oggi ben posizionata per intraprendere ulteriori passi significativi nel settore dell’IoT. Siamo entusiasti di accogliere Colin Chew come nostro nuovo direttore generale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’IoT e una reputazione di rilievo come un’autorità nell’IoT, Colin porta vaste competenze negli ambiti di Vendite, Marketing, Gestione Prodotti e R&D”.

“La notevole carriera di Colin presso Semtech, Sierra Wireless, IBM e Lucent Technologies lo prepara per questo incarico in maniera unica. La sua competenza e la leadership visionaria sono essenziali per portare avanti Velos come pioniere nel mercato dell’IoT. Sotto la sua direzione, siamo ben posizionati per innovare ulteriormente e fissare nuovi standard con la nostra tecnologia IoT all’avanguardia”.

Colin Chew, il nuovo CEO, ha condiviso la sua visione:

“Sono entusiasta di entrare in Velos, una società che si è stabilita come una forza globale nella connettività dell’IoT. Mentre guardiamo al futuro, prevedo non solo di consolidare gli elevati standard di servizio di Velos, ma anche di presentare nuovi sviluppi entusiasmanti”.

“Ci stiamo incentrando su un numero di innovazioni pionieristiche che miglioreranno significativamente la nostra offerta di connettività IoT. Non vedo l’ora di illustrare le nostre nuove idee al prossimo Mobile World Congress (MWC) di Barcellona nel 2024″.

“La nostra attenzione è incentrata sui nuovi standard del settore per essere una soluzione incentrata sul cliente che offre una connessione affidabile, solida, scalabile e sicura. Questo non è solo il prossimo capitolo per me e per Velos, ma è anche un momento trasformativo per il nostro settore, che guidiamo sbloccando nuove possibilità nella connettività IoT”.

Informazioni su Velos IoT

Velos IoT è un fornitore globale di soluzioni di connettività IoT integrata con vasta esperienza nell’offerta di servizi attraverso accordi esclusivi essenziali e di roaming. Forniamo assistenza a oltre 17 milioni di SIM in tutto il mondo e offriamo soluzioni di connettività ad aziende di ogni dimensione, da piccole imprese specializzate a grandi società.

Sia che i vostri dispositivi richiedano una connessione sicura, bassa latenza e copertura globale e che il vostro modello utilizzi SIM o eSIM, siamo in grado di offrire l’agilità, la resilienza e la scalabilità per far crescere la vostra attività.

Con decenni di esperienza e una forte crescita finanziaria, il nostro team di oltre 120 esperti è affidabile al 100%. Offriamo più di 600 reti globali, tra le più ampie coperture di rete LPWA sul mercato e una piattaforma proprietaria di gestione della connettività per controllare i vostri dispositivi. Velos IoT mira a fornire ai clienti un accesso alla connettività sostenibile, scalabile, sicuro e conforme.

LinkedIn: Velos IoT



X: @velosiot



velosiot.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Belvedere Communications

John West: +44 207 653 8704



jwest@belvederepr.com

Llew Angus: +44 207 653 8703



langus@belvederepr.com

Gergana Dimitrova | Senior Marketing Coordinator



gergana.dimitrova@velosiot.com