Vectra AI sceglie Sailesh Munagala come nuovo CFO

Vectra AI ha comunicato la nomina di Sailesh Munagala a Chief Financial Officer (CFO). Munagala vanta una solida esperienza in aziende hi-tech globali e arricchirà il team esecutivo in un momento strategico in cui Vectra AI espande la propria piattaforma AI per proteggere le imprese dai nuovi vettori di minaccia introdotti dalla rapida adozione di strumenti di Generative AI (GenAI).

“Il comprovato know-how nella gestione finanziaria e la profonda conoscenza del settore rendono Sailesh una risorsa preziosa per il nostro team”, ha affermato Hitesh Sheth, fondatore e CEO di Vectra AI. “Questo ingresso sarà determinante nel guidare le strategie finanziarie concentrandoci in un momento di sviluppo della nostra società, su una crescita profittevole. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Sailesh nel nostro staff”.

Nel ruolo di CFO, il manager guiderà le operazioni finanziarie e sarà responsabile dell’area finance, legal, IT e delle business operation, potendo contare su oltre vent’anni in cui è stato a capo delle funzioni finanziarie e commerciali in diverse realtà. Munagala entra in Vectra AI da Relativity dove, in qualità di CFO, ha diretto le attività finanziarie, contabili, immobiliari e di procurement dell’azienda. In precedenza, è stato responsabile della pianificazione e dell’analisi finanziaria per Google Cloud e prima ancora ha ricoperto il ruolo di CFO in Cortex e di VP Finance in Palo Alto Networks.

“Sono galvanizzato di unirmi a Vectra AI come Chief Financial Officer”, ha affermato Munagala. “In un momento in cui le organizzazioni hanno bisogno di misure di cyber security anche per fare fronte ai crescenti attacchi ibridi, sono orgoglioso di unirmi a un team che è all’avanguardia nell’innovazione basata sull’intelligenza artificiale e che si adopera per aiutare i clienti a tenere a bada le minacce e a sviluppare la resilienza dei loro processi di sicurezza”.