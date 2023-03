Vaultree lancia un kit per lo sviluppo di software, mettendo generalmente a disposizione di tutte le aziende il criptaggio scalabile dei dati in uso

Questo kit di strumenti di criptaggio dei dati in uso interamente funzionale, primo nel suo genere, trasformerà la sicurezza delle aziende

CORK, Irlanda–(BUSINESS WIRE)–Nel 2022 sono state oltre 4.100 le violazioni di dati divulgati pubblicamente, risultando in una fuga di dati pari a circa 22 miliardi. La maggior parte di questi dati non era criptata. Vaultree, leader del criptaggio dei dati in uso, ha annunciato oggi la disponibilità generale di un kit di sviluppo del software (SDK) primo nel suo genere per affrontare questa enorme esigenza.





Resa possibile da una serie di importanti invenzioni crittografiche realizzate dal team di Vaultree, SDK è una soluzione facile da usare, semplice da integrare e completamente scalabile che consente alle organizzazioni di trarre vantaggio dal criptaggio dei dati in uso totalmente funzionale, consentendo l’elaborazione di dati completamente criptati senza la necessità di decodificarli da parte del server e di intermediari complessi e senza ritardi significativi nell’elaborazione dei dati.

Vaultree ha sviluppato la soluzione per affrontare i problemi associati all’elaborazione di dati totalmente criptati su scala, assicurando che le aziende non debbano più sacrificare la sicurezza per le prestazioni e riescano sempre a tenere i propri dati al sicuro con semplicità ineguagliata e ritmi eccezionali di elaborazione dei dati criptati. Le aziende possono mantenere le proprie risorse tecnologiche, i loro database, le sintassi di codici e SQL, seguire le regole e lavorare senza alcun percettibile cambiamento, con l’ulteriore vantaggio di essere completamente criptati e su scala. SDK di Vaultree offre protezione, compresa aderenza, sicurezza ed efficacia. Pertanto, in caso di un fuga di dati, piuttosto di inviare scuse sulla generale esposizione di dati sensibili, le aziende potranno informare i clienti che del fatto che nonostante i loro dati siano stati compromessi, questi sono criptati, ossia sono protetti dalla crittografia, un livello di sicurezza impareggiabile.

Questo strato di protezione semplifica anche la vita dei CISO (i responsabili della sicurezza informatica aziendale), risolvendo una delle più difficili sfide nella sicurezza informatica: la costante crittografia dei dati, anche in caso di fuga, con la prima soluzione al mondo di criptaggio dati in uso interamente funzionale. Ad oggi, le tecnologie di criptaggio non sono state in grado di elaborare dati criptati, decifrandoli in testo in chiaro per l’elaborazione e pertanto impattando l’intera sicurezza dei dati delle organizzazioni, rendendo i loro dati vulnerabili agli attacchi informatici. La soluzione di criptaggio di Vaultree è più intelligente, più rapida, più facile e più efficiente di qualsiasi altra in commercio. Realmente basata sul principio “zero fiducia”, consente agli utenti di lavorare con dati completamente criptati senza divulgazione delle chiavi di criptaggio né decodifica lato server. Il criptaggio dei dati in uso mantiene costantemente i dati criptati, anche durante l’elaborazione. In più, non ci sono intermediari, il che significa zero curva di apprendimento o costi di implementazione, rendendo l’adozione diretta e senza soluzione di continuità.

La facilità di integrazione e utilizzo è un ulteriore elemento fondamentale di distinzione della soluzione di criptaggio SDK di Vaultree. Non è necessario essere crittografi, né occorrono intermediari (come API, proxy o plug-in), non sono necessari cambiamenti all’architettura dei dati né ai codici o alla sintassi SQL. Questa straordinaria adattabilità ha reso il prodotto un leader del mercato.

“La soluzione innovativa di Vaultree è la prima nel suo genere e cambierà lo scenario del criptaggio che conosciamo oggi. La sicurezza dei dati non è solo uno degli argomenti più urgenti di oggi, ma anche di domani. Vaultree è un apripista ad un futuro più sicuro”, ha dichiarato Rinki Sethi, membro del consiglio di amministrazione esecutivo di Vaultree.

La soluzione di criptaggio SDK di Vaultree affronta gli inconvenienti dei metodi di criptaggio convenzionali e contemporanei con una serie di funzionalità, tra cui:

Velocità di elaborazione prossima a quella del testo in chiaro, anche su scala

Chiavi affidate al cliente

Criptaggio dati in uso end-to-end, decifrazione solo lato cliente

Nessun cambiamento a stack, sintassi SQL, struttura e architettura dei dati e topologia della rete

Elaborazione complessa da ricerca del testo completo a computazioni su dati criptati randomizzati

Prestazioni e scalabilità a livelli aziendali

Non occorre hardware specifico

L’elaborazione alle massime prestazioni su dati interamente criptati consente di scalare a miliardi di set di dati durante l’elaborazione di dati a velocità simile all’elaborazione di dati non criptati. Le aziende che gestiscono grandi volumi di dati sensibili, comprese quelle dei servizi finanziari, dei settori sanitario, farmaceutico, assicurativo, energetico, della vendita al dettaglio e delle telecomunicazioni saranno in grado di mitigare l’enorme rischio economico, informatico, legale, commerciale e di reputazione di una violazione dei dati in chiaro — grazie al criptaggio dei dati.

“Le violazioni o fughe di dati continueranno a verificarsi a prescindere dagli strumenti utilizzati come prima linea di difesa, mentre la seconda linea di difesa — il criptaggio — è stato trascurato per decenni perché i dati devono ancora essere decifrati per essere elaborati. L’unica soluzione è un approccio sempre criptato”, ha affermato Tilo Weigandt, Cofondatore e COO di Vaultree.

Tra gli altri sviluppi, Vaultree è il primo e unico (per i dati in uso) fornitore di soluzioni di criptaggio a collaborare con AlloyDB di Google per PostgreSQL, aprendo una nuova era con una soluzione di criptaggio interamente funzionale su cloud. Per ampliare ulteriormente l’utilizzo della sua rivoluzionaria soluzione di protezione dei dati, Vaultree si è anche alleata con Qrypt. Il sodalizio sfrutta la capacità di Qrypt di generare indipendentemente chiavi simmetriche identiche a punti terminali multipli e criptaggio one-time pad a sicurezza futura e quantistica abbinata al Fully Functional Data-In-Use Encryption di Vaultree per consentire un’elaborazione dati rapida e a prova di futuro in un mondo dominato dal cloud.

“Attualmente siamo l’unica azienda al mondo con la capacità e l’innovazione che ci contraddistinguono. Cresceremo notevolmente nel prossimo anno, potenziando le aziende con la nostra tecnologia di criptaggio Data-In-Use. Ci stiamo concentrando particolarmente sulla rapida commercializzazione della nostra soluzione nei mercati target di Nord America ed Europa”, ha commentato Ryan Lasmaili, Cofondatore e CEO di Vaultree.

Informazioni su Vaultree

Vaultree ha sviluppato la prima soluzione al mondo di Fully Functional Data-in-Use Encryption, che risolve il principale problema di sicurezza del settore: il criptaggio costante dei dati, anche in caso di fuga dei dati. Vaultree permette alle aziende, comprese quelle attive nei servizi finanziari e nei settori sanitario/farmaceutico, di mitigare il grande rischio finanziario, informatico, legale, commerciale e di reputazione di una fuga di dati in testo in chiaro. Con Vaultree, le organizzazioni sottopongono ad elaborazione, ricerca e calcolo dati ovunque su scala senza dovere mai rivelare le chiavi di criptaggio né decifrare al lato server. Se si verifica una fuga di dati, il criptaggio dei dati in uso di Vaultree persiste, rendendo i dati inutilizzabili da parte di hacker. L’integrazione di Vaultree in tecnologie di database esistenti è un processo senza soluzione di continuità che non richiede alcuna modifica alla tecnologia o alle piattaforme esistenti. Vaultree è un’azienda privata con sede in Irlanda e negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni, visitare www.vaultree.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Matt Culbertson



prforvaultree@bospar.com