Usercentrics premiato con il Badge di Leader Europeo per la gestione del consenso da G2

Per l’autunno 2023, Usercentrics ha ottenuto il badge globale di Leader nelle piattaforme per la gestione del consenso, nonché il badge di Leader Europeo nella stessa categoria.

Questi riconoscimenti hanno un valore particolare per il team, in quanto sono frutto delle esperienze di professionisti del mondo delle imprese e di acquirenti di software in tutto il mondo, che implementano e apprezzano le soluzioni offerte da Usercentrics.

“Le classifiche di G2 sono basate su dati che abbiamo raccolto da acquirenti di software in carne e ossa”, ha dichiarato Sara Rossio, Chief Product Officer di G2. “I potenziali clienti sanno di potersi fidare di questi dati quando cercano e selezionano un software, perché sono basati su recensioni verificate e autentiche”.

Usercentrics ricopre stabilmente il ruolo di fornitore leader in Europa per quanto riguarda le soluzioni per la gestione del consenso. È molto gratificante ricevere anche il distintivo di Leader globale, come riconoscimento della considerevole crescita dell’azienda a livello internazionale. L’obiettivo di Usercentrics è dare modo alle aziende di promuovere e proteggere la privacy dei dati, costruendo rapporti di fiducia con gli utenti attraverso la libertà di scelta. Questo obiettivo continuerà ad essere raggiunto grazie all’innovazione e alle partnership strategiche.

Nel settembre 2022, Google ha lanciato un nuovo Programma Partner CMP per la sua modalità di consenso, che comprendeva le piattaforme di gestione del consenso (CMP) di Usercentrics e Cookiebot™. Usercentrics ha annunciato nel giugno 2023 di essere uno tra i primi fornitori di CMP certificati da Google che rispetta i nuovi requisiti di Google per gli editori (publisher).

“Siamo entusiasti di ricevere questo riconoscimento per l’impegno dimostrato nel soddisfare i nostri clienti e nell’aiutarli a raggiungere e mantenere una conformità continua e affidabile alle normative sulla privacy dei dati in tutto il mondo. Ci impegniamo a rinnovare costantemente la nostra piattaforma per la gestione del consenso (CMP), adattandoci alle nuove leggi sulla protezione dei dati, come la normativa sui mercati digitali (DMA, Digital Markets Act), agli standard di settore come il TCF 2.2 e ad altre legislazioni emergenti, per assicurarci che le nostre soluzioni continuino ad essere leader nell’ecosistema della privacy”, ha dichiarato Donna Dror, CEO di Usercentrics.

