Usercentrics è tra i primi CMP a ottenere la nuova certificazione di Google per i publisher

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Google ha certificato i prodotti di Usercentrics, Usercentrics CMP e Cookiebot CMP, in qualità di provider di CMP utilizzabili dai publisher che diffondono inserzioni pubblicitarie nello Spazio economico europeo (SEE) o nel Regno Unito (RU).

Usercentrics, azienda leader nella fornitura di piattaforme di gestione del contenuto (CMP, Consent Management Platform), è lieta di annunciare che i suoi prodotti Usercentrics CMP e Cookiebot CMP sono tra i primi al mondo ad aver ottenuto la certificazione ufficiale di conformità con i requisiti in materia di CMP recentemente stabiliti da Google per i publisher. Questi nuovi requisiti rivestono una notevole importanza per i publisher che utilizzano i prodotti pubblicitari di Google, tra cui Google AdSense, Ad Manager o AdMob. Nei prossimi mesi dell’anno questi publisher dovranno necessariamente adottare solo CMP con certificazione Google.

“Collaborando con noi, le aziende che utilizzano i prodotti Usercentrics saranno certe di poter rispettare i regolamenti sulla privacy, in continua evoluzione. Rendiamo lineare la conformità e consentiamo alle imprese di focalizzarsi sulle attività principali“, afferma Ibrahim Husseini, responsabile prodotti e direttore tecnologico di Usercentrics.

Informazioni sui nuovi requisiti di Google per i publisher

Il 16 maggio Google ha annunciato i piani relativi alla richiesta, per tutti i publisher che adottano i suoi prodotti, tra cui Google AdSense, Ad Manager o AdMob, di utilizzare una CMP con certificazione Google quando diffondono annunci per gli utenti nello SEE o nel Regno Unito.

L’obiettivo principale di Google, con questo requisito, è creare “un approccio più unitario e affidabile alla trasparenza e al consenso” e “un ecosistema di pubblicità digitale maggiormente attento alla privacy”.

I prodotti Usercentrics figurano nell’elenco delle piattaforme certificate di Google

Usercentrics CMP e Cookiebot CMP appaiono nell’elenco delle CMP certificate di Google correttamente integrate con il TCF di IAB Europe e che supportano la Modalità di Consenso aggiuntivo di Google.

È possibile consultare il comunicato stampa completo su usercentrics.com

Informazioni su Usercentrics

Usercentrics è un leader globale nel settore delle piattaforme di gestione del consenso (CMP). Consentiamo alle aziende di raccogliere, gestire e documentare i consensi degli utenti sui siti web e sulle app per la conformità alle norme mondiali sulla privacy, al contempo permettendo di ottenere tassi di consenso elevati e creando la fiducia presso i clienti.

Usercentrics crede nella creazione di un sano equilibrio tra la riservatezza delle informazioni e le attività basate sui dati, fornendo soluzioni per aziende di ogni dimensione. Cookiebot CMP è il nostro SaaS plug and play, la soluzione App CMP gestisce il consenso degli utenti sulle app mobili e Usercentrics CMP è al servizio delle imprese con requisiti personalizzati di livello aziendale.

Usercentrics è attiva in oltre 180 paesi, tramite più di 2.000 distributori, e ogni giorno gestisce oltre 100 milioni di consensi per gli utenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hannah Sinz



Email: pr@usercentrics.com