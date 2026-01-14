Usercentrics acquisisce MCP Manager per portare il consenso e la fiducia nell’IA

Il Privacy-Led Marketing si espande oltre siti web e app, arrivando ai flussi di lavoro dell’intelligenza artificiale, dando modo alle aziende di adottare e scalare l’IA con adeguati livelli di supervisione, tracciabilità e controllo.

MONACO DI BAVIERA e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Usercentrics, leader mondiale nelle soluzioni di Privacy-Led Marketing, ha annunciato oggi l'acquisizione di MCP Manager, una piattaforma di governance di nuova generazione per il Model Context Protocol (MCP), sviluppata da un team con una vasta esperienza nell'infrastruttura IA. Con questa acquisizione, Usercentrics diventa il primo grande leader mondiale nel mercato delle soluzioni per la privacy dei dati ad estendere il consenso e le norme per la protezione dei dati ai flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale.

La piattaforma integrata fornirà una Privacy-Led Marketing Suite per gestire il consenso, le preferenze e la governance dei dati su siti web, app, sistemi interni e agenti IA che interagiscono direttamente con i consumatori. In un contesto in cui questi agenti influenzano sempre più la personalizzazione e il coinvolgimento dei clienti, l’estensione del consenso alle interazioni in tempo reale basate su modelli applica lo stesso livello di rigore già previsto per la raccolta dei dati. Ciò mantiene le esperienze degli utenti trasparenti, sicure e in linea con le loro scelte, trasformando la conformità normativa in un elemento di differenziazione strategica e di vantaggio competitivo.

“Con questa acquisizione, stiamo definendo il modo in cui le aziende gestiscono l'IA in un momento in cui la conformità alle normative non è più qualcosa di facoltativo”, ha dichiarato Donna Dror, CEO di Usercentrics. “Con il passaggio, previsto per quest’anno, dalla fase di implementazione a quella di piena applicazione della Legge sull'IA dell'UE, le aziende non possono più considerare la governance dell’IA come un tema secondario. Integrando la nostra suite di soluzioni basate sulla privacy con le funzionalità di governance di MCP Manager, intendiamo aiutare le aziende a preparare le loro strategie di IA al futuro, in modo che possano innovare più rapidamente, rimanere conformi alle normative e scalare l'IA in maniera responsabile, senza compromettere la fiducia”.

Per rendere tutto ciò possibile, è necessaria una governance efficace dove l'IA interagisce con i dati. I Model Context Protocol (MCP) tradizionali si sono rapidamente affermati come standard di settore per collegare i modelli di IA ai sistemi organizzativi, ma non risolvono problematiche quali l'accesso degli agenti di IA ai dati CRM senza adeguati controlli sul consenso o l'incapacità dei team di spiegare le decisioni dell'IA alle autorità di regolamentazione. L'acquisizione di MCP Manager da parte di Usercentrics affronta questa criticità grazie a un livello di applicazione delle policy che offre alle aziende un sistema di controllo centralizzato per monitorare e regolare l’accesso e l’utilizzo dei dati da parte dei sistemi di intelligenza artificiale.

“Dal momento che le aziende utilizzano agenti di intelligenza artificiale che accedono ai dati reali dei clienti, l’MCP rappresenta il punto naturale di applicazione del consenso e della conformità”, ha affermato Michael Yaroshefsky, fondatore di MCP Manager, che entra a far parte di Usercentrics in qualità di Vice President of Artificial Intelligence, Chief AI Office (CAIO). “Con l'entrata in vigore delle normative, l'infrastruttura di intelligenza artificiale soggetta a governance diventerà lo standard: insieme con Usercentrics, ci troviamo in una posizione privilegiata per guidare questa transizione”.

Nota per le redazioni: i termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

MCP Manager

Lanciato a New York nel 2025, MCP Manager si è rapidamente affermato sviluppando l'unico gateway MCP di livello production-grade sul mercato, che offre osservabilità, sicurezza, gestione del consenso e semplicità di implementazione. Fanno parte del team contributor della specifica ufficiale MCP e massimi esperti di sicurezza, governance e produttività nel campo dell'IA. Scopri di più su: www.mcpmanager.ai/

Usercentrics

Usercentrics è leader mondiale nel campo della tecnologia per la protezione dei dati, pioniere del Privacy-Led Marketing per l’economia digitale. Aiutiamo le aziende a trasformare la fiducia in un vantaggio competitivo. Scelto da oltre 2,4 milioni di siti web e app in 195 paesi, Usercentrics elabora 8,8 miliardi di consensi degli utenti ogni mese. Per saperne di più, visita usercentrics.com.

Contatto stampa

