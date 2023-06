Uno studio di Discover® Global Network rileva che il 93% delle fintech mondiali si affida maggiormente alle reti di pagamento a seguito dell’attuale contesto economico

L’indagine indica che il 77% delle fintech prevede di espandere l’attività nel 2023

AMSTERDAM e RIVERWOODS, Ill.–(BUSINESS WIRE)–Oggi Discover ha condiviso una parte della terza edizione annuale di Fintech State of the Union (Stato dell’unione sul fintech), lo studio più completo del settore che fornisce una panoramica globale formata da consumatori, fornitori di tecnologia finanziaria e attori del venture capital. Per la ricerca, commissionata da Discover Global Network ed effettuata in collaborazione con 451 Research, del gruppo S&P Global Market Intelligence, sono state intervistate fintech internazionali per identificare i trend emergenti nei pagamenti digitali che plasmano l’ecosistema del settore.

Le fintech si affidano fortemente alle reti di pagamento

Secondo lo studio le fintech si affidano alle reti di pagamento, con l’attuale contesto economico che ha aumentato la dipendenza della loro attività da questi network per il 93% degli intervistati. Gli attori del settore sono alla ricerca di partner di pagamento flessibili (44%) e innovativi (44%), e affermano inoltre di beneficiare maggiormente di questi network tramite investimenti finanziari (42%), accesso ai clienti (38%) e abilitazione tecnologica (38%).

“Essendo una rete di pagamento, per noi è entusiasmante osservare come fintech e operatori del venture capital creino partnership con i payment network per fornire esperienze di pagamento nuove e lineari per le platee a cui si rivolgono”, è il commento di Matt Sloan, responsabile dello sviluppo commerciale presso Discover. “Lavorando insieme possiamo impegnarci per trovare soluzioni e migliorare l’ecosistema dei pagamenti”.

Fintech e società di venture capital si preparano alla crescita

I risultati principali dell’indagine indicano che, rispetto agli anni precedenti, ora le fintech si preparano alla crescita, con il 34% degli intervistati che prevede una “crescita cospicua” e un ulteriore 43% che ipotizza una “crescita moderata” per il 2023. Il 55% delle società di venture capital ritiene inoltre che che nei prossimi cinque anni le prospettive di crescita per il settore tecnologico saranno molto solide, e il 47% ha la stessa visione per quanto riguarda il fintech.

Mentre il settore prosegue sulla strada dell’innovazione, le fintech stanno valutando l’impatto delle tecnologie emergenti sul proprio business: secondo il 91% degli intervistati, i pagamenti in tempo reale sono pertinenti per la loro attività, e per l’85% è pertinente l’open banking.

Le fintech si concentrano su numerose tecnologie di pagamento diversificate

Per quanto riguarda i casi d’utilizzo dei pagamenti, la ricerca ha rivelato che le fintech continuano a trovare pertinenti diverse tecnologie che si estendono alla platea sia dei consumatori, sia del B2B. La sicurezza dei dati delle transazioni (90%), l’accettazione dei pagamenti (89%) e i pagamenti contactless (85%) sono estremamente importanti, con la maggioranza dei rispondenti che considera questi casi d’utilizzo come pertinenti per l’attività. Le fintech ritengono inoltre che siano pertinenti con la propria attività anche i casi d’utilizzo B2B per l’automazione (87%), le carte digitali o virtuali (86%) e le buste paga (84%).

“Si tratta di un momento interessante per le fintech, e l’indagine di quest’anno1 ha rivelato una maggior fiducia rispetto al passato per quanto riguarda il proprio potenziale di crescita”, ha affermato Jordan McKee, direttore e consulente delle ricerche sui pagamenti presso 451 Research. “A mano a mano che le fintech adottano le tecnologie emergenti e collaborano strategicamente con le reti di pagamento, il settore diventerà più solido e porterà a un’esperienza migliore e più fluida per i clienti di tutto il mondo”.

“L’ecosistema globale delle fintech continua ad espandersi e a diversificarsi a seguito delle sfide macroeconomiche”, ha affermato Sloan. “Per aiutare le organizzazioni a concretizzare il loro vero potenziale, Discover Global Network si impegna a rappresentare un partner affidabile per gli attori della tecnologia finanziaria e a contribuire ad espanderne la portata globale grazie a una serie unica di capacità e di soluzioni di pagamento”.

Matt Sloan di Discover Global Network e Jordan Mckee di 451 saranno presenti a Money 20/20 Europe ad Amsterdam, per condividere altre informazioni tratte dal documento Fintech State of the Union in maggior dettaglio. Entrambi prenderanno la parola alla conferenza di martedì 6 giugno, ore 12:50, dal palco Horizon Stage. Lo stand A105 presso il Padiglione 1 proporrà inoltre occasioni di networking e ulteriori informazioni sulle attività di Discover Global Network.

Per approfondire questi risultati è possibile partecipare a un prossimo webinar con Discover e 451 Research in cui Jordan McKee di 451 Research e i rappresentanti di Discover discuteranno di evoluzione dell’ecosistema fintech nella regione EMEA, con panoramiche sull’emergente spazio dei pagamenti. Per maggiori informazioni e per registrarsi visitare il sito dell’evento.

Informazioni sull’indagine

Discover Global Network ha commissionato uno studio globale che ha interessato 5.004 consumatori, 852 dirigenti e fondatori di aziende fintech e 83 direttori e partner di realtà del venture capital, condotto nel primo e nel secondo trimestre del 2023 a cura di 451 Research, del gruppo S&P Global Market Intelligence, una società di ricerca indipendente. I mercati analizzati sono stati Brasile, Canada, Cina/Hong Kong, Germania, India, Messico, Regno Unito, Singapore e Stati Uniti.

Informazioni su Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS) è una società di servizi digitali per il mondo bancario e dei pagamenti che vanta uno dei brand più noti dei servizi finanziari statunitensi. Creata nel 1986, la società si è affermata come una delle maggiori emittenti di carte negli Stati Uniti. L’azienda propone la Discover® Card, la prima degli USA con rimborsi cash back, e tramite la sua attività bancaria eroga prestiti privati agli studenti, prestiti personali, mutui immobiliari, conti correnti e di risparmio e, infine, certificati di deposito. Gestisce il Discover® Global Network, formato da Discover Network, a cui aderiscono milioni di commercianti e di punti di prelievo del contante; PULSE®, una delle reti ATM/prelievo leader a livello nazionale; e Diners Club International®, una rete globale di pagamenti accettata nel mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.discover.com/company.

1 451 Research, del gruppo S&P Global Market Intelligence, indagine fintech personalizzata commissionata da Discover Global Network, 2023.

