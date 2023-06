Unitedprint.com SE: “Carta e lastre da tipografi per tipografi”

Con prezzi di acquisto fino al 50% inferiori e disponibilità illimitata di carta di alta qualità e lastre da stampa di prima classe, Unitedprint offre agli stampatori di tutta Europa l’accesso ai loro materiali più importanti in linea con il mercato e con la concorrenza.





RADEBEUL, Germania–(BUSINESS WIRE)–I produttori europei di carta e lastre registrano profitti da record, mentre gli stampatori si trovano a dover affrontare notevoli carenze di materiale combinate con enormi aumenti dei prezzi per le loro materie prime principali, carta e lastre. Ne consegue una forte limitazione delle performance dovute a requisiti di approvvigionamento notevolmente più elevati, una gamma di offerta di prodotti ridotta e gravi distorsioni nei prezzi di acquisto e di vendita, il tutto in un contesto di complessità organizzativa correlata e, infine, di situazione di stress nei confronti dei propri clienti. E questo in un momento in cui la concorrenza tra comunicazione digitale e stampata non è mai stata tanto pronunciata.

In qualità di innovatore e di leader del mercato europeo nel segmento della stampa online, Unitedprint offre una via d’uscita a questo frangente evitabile. Il nuovo servizio di Unitedprint propone ai tipografi un accesso interessante a carte e lastre da stampa di qualità elevata; la linea comprende carta patinata e non patinata in fogli e bobine, oltre a lastre da stampa di alta qualità. Gli stampatori possono usufruire di prezzi d’acquisto fino al 50% inferiori rispetto ai prezzi correnti di mercato. In questo modo Unitedprint sgancia la crescente dipendenza del settore europeo della stampa da pochi produttori e commercianti in Europa e dal loro ben noto potere sul mercato, garantendo così l’accesso illimitato delle tipografie a carte e lastre a un prezzo equo.

Tutte le carte proposte da Unitedprint sono certificate PEFC al 100% e adatte alla stampa digitale e offset. Tutte le lastre da stampa offerte, inoltre, garantiscono una produzione semplice, stabile e rispettosa dell’ambiente. Unitedprint si fa garante della qualità assolutamente professionale e comprovata, nonché una consegna affidabile al 100% su tutte le carte e le lastre vendute ai tipografi. Se interessati, potete richiedere campioni immediatamente ed eseguire semplici test sui materiali senza alcun obbligo. I referenti qualificati di Unitedprint e un numero notevole di clienti, come referenza, sono disponibili in ogni momento per rispondere a tutte le vostre domande e richieste.

“Con il nostro nuovo servizio “Carta e lastre da tipografi per tipografi” offriamo agli stampatori un’opportunità unica di procurarsi carta e lastre da stampa di alta qualità a condizioni davvero favorevoli. Le fonti di l’approvvigionamento di carta e lastre da tempo note a tutti gli operatori del mercato e che, in mancanza di alternative, sono tollerate solo per necessità, da molti tipografi vengono sempre più percepite come un fattore estremamente gravoso e come un limite notevole al proprio sviluppo aziendale. Il nuovo servizio che proponiamo offre agli stampatori un’alternativa interessante per allentare la dipendenza da queste situazioni critiche e per migliorare in modo significativo la propria competitività”.



Frank Winkler, direttore operativo presso Unitedprint.com SE.

Se interessati, potete contattare subito Unitedprint utilizzando il modulo online: https://unitedprint.info/it/partner-d-acquisto/

Unitedprint.com SE è un’innovativa azienda tecnologica europea di e-commerce che opera a livello globale nei settori del design, del marketing, della stampa e dell’editoria. Tra le principali aziende di comunicazione visiva a livello globale, Unitedprint.com SE impiega circa 300 persone nel mondo e gestisce i portali online Easyprint, print24 e il programma di partner USS (Unitedprint Shop Services) in più di 30 siti internazionali. Oltre ai servizi online di personalizzazione su larga scala, Unitedprint.com SE offre ai clienti moderni prodotti digitali, parallelamente a servizi professionali e soluzioni di stampa per il settore fotografico, degli interni, dell’ospitalità, tessile, della stampa di grande formato, degli eventi, dei materiali e della tecnologia per la pubblicità e tanto altro ancora.

