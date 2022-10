UnitedLex e Credit Suisse hanno raggiunto il traguardo dei 10 anni di servizio per i mercati dei prestiti a leva negli Stati Uniti e nell’UE

Le efficienze leader del settore creano un valore significativo nell’ecosistema dei prestiti sindacati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–UnitedLex, azienda leader nei dati e nei servizi professionali per il settore legale, ha annunciato oggi che la sua partnership con Credit Suisse (NYSE: CS) ha superato il traguardo dei 10 anni, con la liquidazione di oltre 400.000 transazioni per Credit Suisse per un valore superiore a 1.400 miliardi di dollari. UnitedLex, con un team globale di 60 professionisti e centri operativi a New York, Londra, Francoforte e Gurgaon, offre servizi di liquidazione di prestiti bancari e crediti commerciali par e distressed ai mercati dei leveraged loan.

Negli ultimi dieci anni, UnitedLex ha applicato processi pluripremiati al Credit Suisse, contribuendo al continuo riconoscimento dell’istituto finanziario. UnitedLex si congratula con il Credit Suisse per la vittoria del prestigioso premio The Banker’s Investment Banking Awards in 2022 for Investment Bank of the Year for Leveraged Finance.

Con una ricca storia nel settore dei servizi finanziari, UnitedLex ha portato un uso pratico della tecnologia e dei processi per fornire efficacia ed efficienza al mercato dei prestiti sindacati su scala. I risultati ottenuti fino ad oggi con questa pietra miliare sono prove convincenti che convalidano il nostro approccio “data-first” all’acquisizione di valore per le aziende leader a livello mondiale” , ha sottolineato Dan Reed, Chief Executive Officer di UnitedLex. “Non vediamo l’ora di co-creare nuove strategie con Credit Suisse e altre istituzioni finanziarie leader che portino al successo commerciale, specialmente quando le dinamiche di mercato diventano più volatili”.

Informazioni su UnitedLex

UnitedLex è una società di dati e servizi professionali che offre risultati che creano valore e vantaggi competitivi per il settore legale e per l’azienda. Fondata nel 2006 con la missione di spingersi oltre i confini dell’innovazione legale, fornisce soluzioni che consentono un miglioramento misurabile delle prestazioni, la riduzione dei rischi, l’aumento dei ricavi, la riduzione dei costi e la sinergia digitale del business. Il nostro team di oltre 3.000 professionisti del settore legale, dei dati e della tecnologia supporta i nostri clienti da centri operativi in tutto il mondo.

