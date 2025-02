Uniswap Labs presenta al pubblico l’attesissima Unichain

Unichain sarà supportata da oltre 80 importanti fornitori di app e infrastrutture, tra cui Circle, Coinbase, Lido e Morpho

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Uniswap Labs, il leader nella finanza decentralizzata (DeFi), presenta Unichain al pubblico, una blockchain ideata per portare a un nuovo livello velocità, efficienza e liquidità su tutte le catene. Gli utenti e gli sviluppatori hanno elaborato oltre 88 milioni di transazioni di prova e 12 milioni di contratti smart sul testnet di Unichain in solo pochi mesi in attesa del lancio. Ci saranno oltre 80 fornitori di applicazioni e infrastrutture che supportano o ampliano Unichain.

Le blockchain Layer 2 (L2) come Unichain sono essenziali per favorire l'adozione della blockchain da parte dei trader di criptovalute, creatori di asset digitali e istituzioni. Aiutano a ridurre la congestione su Ethereum, consentendo transazioni più rapide, commissioni inferiori e un'esperienza ininterrotta in tutte le blockchain. Per gli utenti giornalieri di criptovalute, questo significa un trading più rapido ed economico, accesso a stablecoin integrati come USDC, e swap migliore tra le catene.

“Unichain ha una struttura diversa”, spiega Hayden Adams, Fondatore e CEO di Uniswap Labs. “Siamo qui per rendere la DeFi più rapida, economica e decentralizzata, ed è per questo che abbiamo lanciato Unichain, per non aver bisogno di permessi fin dal primo giorno”.

Ridefinire gli standard del settore

Unichain sbloccherà la prossima generazione di mercati per utenti e costruttori con tempi di blocco da un secondo, con piani per raggiungere i 250 millisecondi, che renderanno Unichain la catena più rapida nel settore. Attualmente, i vantaggi degli utenti comprendono:

Swap e fornisci liquidità: accesso alle ultime versioni del protocollo Uniswap su app e wallet di Uniswap.

accesso alle ultime versioni del protocollo Uniswap su app e wallet di Uniswap. Nessuna commissione di swap: Uniswap Labs elimina tutte le commissioni di interfaccia per gli swap su Unichain per i primi mesi successivi al lancio.

Uniswap Labs elimina tutte le commissioni di interfaccia per gli swap su Unichain per i primi mesi successivi al lancio. Lancia un token: inizia con un lancia token su Unichain o distribuisci un contratto manualmente.

inizia con un lancia token su Unichain o distribuisci un contratto manualmente. Presta e prendi in prestito: guadagna interesse o prendi in prestito con garanzia.

guadagna interesse o prendi in prestito con garanzia. Usa stablecoin: l'integrazione Native Circle porta USDC a Unichain, con altri stablecoin al seguito.

La catena aperta più rapida e più economica per i trader e i builder di criptovalute

Unichain è costruita sui principi fondamentali di Ethereum: aperta, senza permessi e decentralizzata. Da prima L2 a lanciare come rollup di Fase 1, questo significa che Unichain è impegnata nella decentralizzazione sin dal primo giorno. Chiunque può partecipare a mantenere l'integrazione della catena con prove di errore senza permesso, una caratteristica che consente a chiunque di contestare le transazioni. Più avanti quest'anno, la Unichain Validation Network (rete di convalida di Unichain) consentirà a chiunque di verificare i blocchi, decentralizzando ulteriormente la catena.

Per i cripto-trader, elevate commissioni di gas e transazioni lente sono un problema da molto tempo. Con tempi di blocco rapidi e commissioni ultra basse, Unichain è ottimizzata per i mercati onchain, offrendo blocchi da un secondo e gas più economico del 95% rispetto a Ethereum. Nei prossimi mesi, Unichain introdurrà capacità avanzate come Trusted Execution Environment (TEE) di Flashbot, che porta a una più veloce finalità, termine utilizzato in DeFi per descrivere i pagamenti delle transazioni in Ethereum.

Infine, l'esperienza per gli utenti che spostano criptovalute tra diversi blockchains può essere lenta e complicata. Uniswap Labs mira a risolvere questo problema con innovazioni come ERC-7683, uno standard universale sviluppato in collaborazione con Across che riduce la frizione durante le operazioni di swap o trading tra catene.

Unichain è costruita sulla supercatena Optimism, con la prospettiva di creare una rete di catene interoperabili. L'accesso pubblico a Unichain avviene tramite Uniswap Interface e App. Per maggiori dettagli tecnici, tra cui l'elenco completo delle applicazioni distribuite da Unichain, visitare Unichain o leggere il blog.

Informazioni su Uniswap Labs

Uniswap Labs costruisce alcuni dei prodotti di DeFi di più ampio utilizzo, tra cui un wallet mobile di autocustodia, una API di trading e una interfaccia web. Uniswap Labs è un'azienda di software fondata nel 2018 da Hayden Adams, inventore dell'Uniswap Protocol, un sistema peer-to-peer per scambiare asset digitali che ha elaborato volumi per oltre 2,75T di dollari dalla sua fondazione.

